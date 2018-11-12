Директор департамента культуры Нижнего Новгорода Наталья Суханова покидает свой пост

Директор департамента культуры Нижнего Новгорода Наталья Суханова 12 ноября написала заявление об увольнении со своего поста по собственному желанию. Об этом сообщил источник «Комсомольской правды – Нижний Новгород».

По данным источника, причиной ухода Сухановой является переход на новую должность. Куда именно будет назначена директор депкульта, источник пока не сообщил.

Напомним, что Наталья Суханова была назначена на пост директора департамента культуры администрации Нижнего Новгорода в марте 2016 года. За это время департаментом было подготовлен ряд крупных проектов в сфере культуры. В частности, возрождены Горьковские елки, проведен фестиваль «Горький Fest», Дни города, юбилей Максима Горького и Чемпионат мира по футболу в Нижнем Новгороде.

Между тем, на портале «Команда правительства» проходит конкурс на замещение поста заместителя мэра по образованию, культуре и спорту, в чьем подчинении также будет находиться департамент культуры.

Напомним, что Наталья Суханова участвовала в проекте «Комсомольской правды» «Читаем Горького» в 2017 году.

СПРАВКА «КП»

Наталья Суханова родилась 5 марта 1978 года. Окончила ННГУ имени Н.И.Лобачевского по специальности «Политология», а также НГЛУ имени Н.А.Добролюбова по направлению «Международные отношения».

С 1999 по 2011 годы занимала различные должности в нижегородских коммерческих организациях.

С 2011 по 2015 годы работала в правительстве Нижегородской области. Сначала – заместителем начальника управления туризма, потребительского рынка и услуг, начальником отдела развития туризма и народных художественных промыслов министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг, потом начальником отдела молодежной политики министерства спорта и молодежной политики и начальником отдела подготовки к Чемпионату мира по футболу в министерстве спорта Нижегородской области.

В марте 2016 года стала директором департамента культуры администрации Нижнего Новгорода. Замужем, воспитывает двоих сыновей.