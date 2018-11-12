2018-11-12T18:37:45+03:00
Политика

Директор департамента культуры Нижнего Новгорода Наталья Суханова покидает свой пост

По данным источника «Комсомольской правды», причиной ухода является переход на другую работу
Кирилл КОТОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Директор департамента культуры Нижнего Новгорода Наталья Суханова покидает свой пост.Директор департамента культуры Нижнего Новгорода Наталья Суханова покидает свой пост.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Директор департамента культуры Нижнего Новгорода Наталья Суханова 12 ноября написала заявление об увольнении со своего поста по собственному желанию. Об этом сообщил источник «Комсомольской правды – Нижний Новгород».

По данным источника, причиной ухода Сухановой является переход на новую должность. Куда именно будет назначена директор депкульта, источник пока не сообщил.

Напомним, что Наталья Суханова была назначена на пост директора департамента культуры администрации Нижнего Новгорода в марте 2016 года. За это время департаментом было подготовлен ряд крупных проектов в сфере культуры. В частности, возрождены Горьковские елки, проведен фестиваль «Горький Fest», Дни города, юбилей Максима Горького и Чемпионат мира по футболу в Нижнем Новгороде.

Между тем, на портале «Команда правительства» проходит конкурс на замещение поста заместителя мэра по образованию, культуре и спорту, в чьем подчинении также будет находиться департамент культуры.

Напомним, что Наталья Суханова участвовала в проекте «Комсомольской правды» «Читаем Горького» в 2017 году.

СПРАВКА «КП»

Наталья Суханова родилась 5 марта 1978 года. Окончила ННГУ имени Н.И.Лобачевского по специальности «Политология», а также НГЛУ имени Н.А.Добролюбова по направлению «Международные отношения».

С 1999 по 2011 годы занимала различные должности в нижегородских коммерческих организациях.

С 2011 по 2015 годы работала в правительстве Нижегородской области. Сначала – заместителем начальника управления туризма, потребительского рынка и услуг, начальником отдела развития туризма и народных художественных промыслов министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг, потом начальником отдела молодежной политики министерства спорта и молодежной политики и начальником отдела подготовки к Чемпионату мира по футболу в министерстве спорта Нижегородской области.

В марте 2016 года стала директором департамента культуры администрации Нижнего Новгорода. Замужем, воспитывает двоих сыновей.

Наталья Суханова. Проект "КП" "Читаем Горького"..

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Путин, Трамп и другие президенты собираются в Париже: онлайн-трансляция
Лидеры десятков стран, включая Россию и США, прибывают во Францию для мероприятий, посвящённых 100-летию окончания Первой мировой войны. В воскресенье, 11 ноября, мы проводим видеотрансляцию из Парижа
"Это вообще Россия?" Спецкор "КП" Владимир Ворсобин разбирался, что происходит в Ингушетии и соседней с ней Чечне. Часть 2
Многотысячные протесты в Ингушетии из-за перекройки границы с Чечней подвигли нашего корреспондента отправиться в эти республики. Но то, что он там увидел, заставило его изумиться
Новости 24
В районе метромоста собираются создать парк «Горки»
87 штрафов выписано водителям за нарушение правил дорожного движения на Большой Покровской
В Нижегородской области выявили 150 килограмм поддельной красной икры
Всероссийский фестиваль иронической поэзии «Русский смех» пройдет в Кстове
«Теплоэнерго» планирует в два раза снизить аварийность на теплосетях к 2021 году
Трое 13-летних детей пострадали при столкновении иномарки с грузовиком в Навашинском районе
В Нижнем Новгороде пройдет всероссийский конкурс юных исполнителей
Нижегородский суд признал запрещенными пять сайтов по продаже полисов ОСАГО
Улица Героя Елисеева будет перекрыта до конца года
67-летний мужчина погиб на пожаре в Тоншаевском районе
Движение транспорта по улице Решетниковская прекращено до конца ноября
Глеб Никитин провел рабочую встречу с гендиректором «Уралвагонзавода»