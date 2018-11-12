Выбери Мисс и Мистера Первоклашку – 2018!

«Комсомолка» объявляет фотоконкурс «Мисс и Мистер Первоклашка – 2018»! Для участия в первом туре достаточно скачать анкету, заполнить ее и прислать вместе с одной или несколькими фотографиями ребенка на почту kpnn@phkp.ru с пометкой «Первоклашка». Фотография должна быть вертикальной и весить не более 1,5 МБ. Фотографии на сайте обновляются раз в сутки.

С 12 по 30 ноября на сайте будет проходить голосование, причем голосовать можно будет ежедневно за одного или нескольких понравившихся участников. 15 мальчиков и 15 девочек, ставшие победителями этого этапа, будут приглашены уже на очный тур конкурса. Финал состоится 8 декабря 2018 года в ТРК "Индиго". Это будет веселый праздник с интересными заданиями, которые позволят ребенку ярко проявить себя и выиграть один из множества призов в какой-либо номинации. Но, конечно, главной парой вечера выберут только двоих - Мистера и Мисс Первый класс.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» приглашает всех к участию в новом фотоконкурсе.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Хотите, чтобы ваш ребенок стал звездой и о нем узнали весь Нижний Новгород и область? Тогда скорее идите выбирать фото. Удачи, мы за вас болеем!

Ознакомиться с Положением о конкурсе можно здесь.

Генеральный партнер конкурса

Генеральный партнер конкурса.

Партнеры конкурса

Партнеры конкурса.