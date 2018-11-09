2018-11-09T17:27:49+03:00
Общество

«Не грусти, завтра в город»: Нижегородцы заметили расстроенный троллейбус

«Комсомолка» выяснила, почему общественный транспорт грустит
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородцы заметили расстроенный троллейбусНижегородцы заметили расстроенный троллейбусФото: СОЦСЕТИ
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Сочувствующие посты в соцсетях не редкость. Обычно пользователи сострадают владельцам пропавших собак и кошек, родственникам погибших и так далее. А на этой неделе нижегородцы принялись жалеть… троллейбус!

На снимке, которым поделился аноним, изображен «рогатый» с грустным смайлом вместо номера маршрута. Фото подписано так: «Не грусти, троллейбусик! Завтра снова в город».

Подписчики начали гадать, откуда взялся грустный смайл и зачем он вообще нужен. Одни предположили, что троллейбус все же едет в депо, другие - что это шутка водителя.

- Наверное, троллейбусу стало грустно за целый рабочий день, - написал Никита Алексеев.

- А что, забавно. Но если бы смайл был с улыбкой, было бы еще веселее, - добавила Далида Хализова.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» обратилась за комментарием в МП «Нижегородэлектротранс». Там сообщили, что автоинформатор «Селена», установленный на троллейбусе с инвентарным номером 1401, поступил с завода-изготовителя, имея в настройках комбинацию символов «:-(». Она означает, что троллейбус следует в депо.

На предприятии уточнили, что указанный набор символов изображен только на заднем маршрутном указателе. Полная надпись «Следует в депо» отображается на переднем и боковом маршрутных указателях. Когда водитель включает ее, то ожидающие троллейбуса на остановке пассажиры имеют представление о пути его следования.

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