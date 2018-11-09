В прокат вышел фильм «Пришелец» Александра Куликова, который погиб в авиакатастрофе

В четверг, 8 ноября, в российский прокат вышел полнометражный фильм режиссера и продюсера Александра Куликова «Пришелец» (12+). Фантастическая драма посвящена любви и силе человеческого духа.

Фото со съемочной площадки. Источник: https://vk.com/prisheletsfilmФото: СОЦСЕТИ

Как отмечается на официальном сайте фильма, «Пришелец» - не случайный проект в фильмографии Александра Куликова. Заслуженный работник культуры РФ, один из создателей фильма «Вий 3D» шел к созданию картины на протяжении долгого времени. В масштабном проекте о космосе он поднимает важные философские темы и идеи, волнующие его самого.«В результате цепи трагических случайностей на далекой планете в одиночестве оказывается космонавт. Его жизнь находится в постоянной опасности. Нечто необъяснимое, вступившее с ним в контакт, навсегда изменит его. С этой минуты он станет потерянным и для себя и для людей. И сколько раз ему придется умереть, чтобы доказать, что он жив…».

Режиссер и продюсер Александр Куликов исполнил в своем фильме главную роль

На этапе пост-продакшн за режиссуру отвечала Беата Соколова, работавшая в качестве режиссера пост-продакшн на таких проектах, как «Клинч» Сергея Пускепалиса, «Единичка» Кирилла Белевича, «Зеленая карета» Олега Асадулина, «Милосердный» Александра Наумова и многих других.

В полуторачасовой картине снялись: Андрей Смоляков, Юрий Цурило, Григорий Сиятвинда, Максим Виторган, Анна Банщикова, Евгения Шипова. Одну из ролей также исполнил сам режиссер Александр Куликов.

Фото со съемочной площадки. Источник: https://vk.com/prisheletsfilmФото: СОЦСЕТИ

Напомним, страшная трагедия, в результате которой погиб Куликов, произошла в Крыму в ноябре 2016 года. Во время полета из Ялты в Белогорск возле поселка Виноградное рухнул четырехместный вертолет Robinson R44, на борту которого находился известный 51-летний кинопродюсер, нижегородский бизнесмен Александр Куликов.

Вместе с ним в авиакатастрофе погибла его 32-летняя помощница Мария Суслова. В Белогорске продюсер собирался снимать клип на свою новую песню «Родина», но до места назначения так и не долетел. Расследование этой трагедии продолжалось больше года. Причины авиакатастрофы назвали только в декабре 2017 года.

Фото со съемочной площадки. Источник: https://vk.com/prisheletsfilmФото: СОЦСЕТИ

Добавим, что нижегородец Александр Куликов известен такими кино- и телевизионными проектами, как «Вий» 3D, «Морпехи», «Марсианин», «Вий: Возвращение», «Быть или не быть». В 1995 году основал кинокомпанию «Союз Маринс Групп», которой принадлежит сеть отелей и торговых центров, в том числе и на территории Нижнего Новгорода.