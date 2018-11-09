Александр Щелоков является основным кандидатом на пост мэра Арзамаса

Руководитель аппарата губернатора, министр правительства Нижегородской области Александр Щелоков рассматривается на пост мэра Арзамаса. Как сообщают источники «Комсомольской правды – Нижний Новгород», нынешний глава администрации Арзамаса Михаил Мухин планирует покинуть пост по собственному желанию.

Напомним, что 3 мая 2017 года Михаил Мухин и Игорь Плотичкин были избраны соответственно мэром и председателем думы Арзамаса. За Мухина проголосовало 14 из 25 депутатов. Выборы мэра и переход на одноглавую модель управления произошли после того, как глава Арзамаса Татьяна Парусова ушла в отставку по собственному желанию.

По данным источника «КП – Нижний Новгород», Михаил Мухин планирует покинуть пост по собственному желанию, чтобы «дать дорогу молодым». 14 ноября депутаты думы Арзамаса должны рассмотреть вопрос о его отставке и назначить выборы нового мэра.

Основным кандидатом на этот пост является руководитель аппарата губернатора, министр правительства Нижегородской области Александр Щелоков. Щелоков родился в Арзамасе, политическую карьеру начал в 2006 году как помощник депутата Заксобрания Ивана Склярова. 6 февраля 2018 года губернатор Глеб Никитин назначил Щелокова руководителем аппарата Правительства Нижегородской области — министром Правительства Нижегородской области.

СПРАВКА «КП»

Александр Александрович Щелоков родился 14 июля 1985 года в г. Арзамасе Горьковской области. В 2007 году окончил Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П.Гайдара по специальности «учитель истории», прошел профессиональную переподготовку по специальности «Информационные системы и компьютерные технологии» в НГТУ им. Р.Е.Алексеева. В 2011 году защитил диссертацию на соискание ученой степени «кандидат политических наук», автор монографии и ряда работ по экологическому лоббизму. С 2006 года принимал участие в организации всех избирательных кампаний в Нижегородской области на различных должностях. Женат, воспитывает сына.

Трудовая деятельность:

2006—2007 — Законодательное Собрание Нижегородской области, помощник депутата И.П.Склярова;

2007—2009 — ООО «Пустынь», помощник генерального директора по связям с общественностью;

2009—2014 — Региональный исполнительный комитет Нижегородского регионального отделения Партии «Единая Россия», заместитель руководителя — начальник отдела партийного строительства, первый заместитель;

2011—2016 — Законодательное Собрание Нижегородской области, старший помощник председателя комитета по экономике, промышленности и поддержке предпринимательства М.В.Гапонова;

2014—2016 — Региональный исполнительный комитет Нижегородского регионального отделения Партии «Единая Россия», Руководитель;

2017—2018 — Аппарат Правительства Нижегородской области, первый заместитель руководителя Аппарата;

2017 — н. вр. — Избирательная комиссия Нижегородской области, член комиссии с правом решающего голоса (по решению Губернатора Нижегородской области);

6 февраля 2018 года назначен руководителем аппарата Правительства Нижегородской области — министром Правительства Нижегородской области.