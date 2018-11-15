Одна из гимназий Нижнего Новгорода закрылась на карантин

Нижегородская гимназия №53 закрылась на карантин из-за болезни, сразившей большинство учеников. Управление Роспотребнадзора сейчас устанавливает причины случившегося, сообщается на сайте ведомства.

По информации, карантин был введен 14 ноября. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

Специалисты Роспотребнадзора уже взяли пробы с объектов окружающей среды и продуктов, которые ели дети. Кроме того, исследуется вода. Также отобран материал для бактериологического обследования и обследования на кишечные вирусы у персонала пищеблока. Медики осматривают сотрудников учебного заведения и его учеников.

- К виновным в допущенных нарушениях должностным лицам будут применены меры административного воздействия, - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на территории Нижегородской области зафиксировано снижение заболеваемость ОРВИ. Как отмечают специалисты, уменьшение произошло на прошлой неделе - с 29 октября по 4 ноября.