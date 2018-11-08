СЕГОДНЯ 17:00 2018-11-08T17:11:10+03:00

Конкурс «Чистый взгляд» от компании «ЛУКОЙЛ» стартует в Кстовском районе

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9 ноября 2018 года ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») при поддержке администрации Кстовского муниципального района объявляет старт конкурсу детского рисунка на экологическую тематику «Чистый взгляд». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Участниками конкурса могут стать дети 1-4 классов школ города Кстово и Кстовского района Нижегородской области, которые представят творческие изобразительные работы на темы: «Редкие животные Нижегородской области», «Редкие растения Нижегородской области».

Авторы лучших рисунков будут приглашены на театральное представление – «Снежная королева» во Дворец культуры Нефтехимиков города Кстово.

Прием и отбор конкурсных творческих работ осуществляется в школах города Кстово и Кстовского района и в оргкомитете оператора Конкурса Центре общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Проконсультироваться по вопросам конкурса можно по телефону: (83145) 5-50-31.

С условиями участия можно ознакомиться на сайте http://www.nnos.lukoil.ru

Для справки:

Конкурс «Чистый взгляд» проводится Компанией «ЛУКОЙЛ» в регионах деятельности более 10 лет и призван привлечь внимание подрастающего поколения к окружающей природе.

В Нижегородском регионе Конкурс проводится с 2017 года.