2018-11-08T13:13:28+03:00
Здоровье

Геморрой? Убедитесь, что это не рак!

Поможет выявить заболевание прямой кишки на ранних стадиях проктологическое обследование, проводимое в Центре Современной Медицины ОНЛИ КЛИНИК профессиональными врачами – проктологами.
Эльвира ОСИПОВА
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Только полное, доскональное обследование позволяет выявить раковые опухоли на ранних стадиях и, соответственно, вылечить ихТолько полное, доскональное обследование позволяет выявить раковые опухоли на ранних стадиях и, соответственно, вылечить их
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Статистика неумолима: геморроем и другими заболеваниями анального отверстия страдают около 80 % взрослого населения планеты.

Рак прямой кишки выявляется в 30 % случаях проктологических обследований.

Проблемы, связанные с появлением геморроя и других болезней ануса, осложняются тем, что при появлении симптомов заболеваний заднего прохода человек не спешит к проктологу из - за чувства страха или стыда, в надежде, что «само пройдет» или начинает заниматься самолечением.

Запускать болезни заднего прохода или заниматься их самолечением не только неэффективно, но и опасно!

Врачи – проктологи всего мира настоятельно рекомендуют: при появлении болей в заднем проходе, кровянистых выделениях, неприятных ощущениях, СРОЧНО ПОСЕТИТЕ ВРАЧА – ПРОКТОЛОГА и пройдите необходимое обследование!

Признаки, по которым можно определить заболевание прямой кишки, в том числе рак: из заднего прохода возможно выделение слизи, крови, гноя; постоянное нарушение стула (понос или запор); боли и неприятные ощущения в прямой кишке; ухудшение аппетита, как следствие — потеря массы тела, постоянная слабость, общее недомогание.

Статистика неумолима: геморроем и другими заболеваниями анального отверстия страдают около 80 % взрослого населения планеты.

Статистика неумолима: геморроем и другими заболеваниями анального отверстия страдают около 80 % взрослого населения планеты.

Поможет выявить заболевание прямой кишки на ранних стадиях проктологическое обследование, проводимое в Центре Современной Медицины ОНЛИ КЛИНИК профессиональными врачами – проктологами.

Полное проктологическое обследование в Онли Клиник включает в себя: осмотр, пальпацию, аноскопию, ректороманоскопию. Сегодня полное проктологическое обследование в Онли Клиник стоит 1300 руб., это со скидкой 40 %! (вместо 2200 руб.).

По результатам проктологического обследования, если установить диагноз не предоставляется возможным или у врача – проктолога появляются сомнения насчет здоровья пациента, назначаются дополнительные обследования, такие как ФГДС, колоноскопия, анализы, УЗИ, которые также можно пройти в нашем медцентре.

Только полное, доскональное обследование позволяет выявить раковые опухоли на ранних стадиях и, соответственно, вылечить их.

Современная аппаратура и мировые методики диагностики, используемые в Онли Клиник, позволяют диагностировать опухоль, как доброкачественную, так и злокачественную на ранних стадиях и выявить новообразования в прямой кишке самых маленьких размеров.

Рак прямой кишки – это злокачественная опухоль, при которой слизистая прямой кишки покрывается злокачественными клетками, при этом сама опухоль может, как прорастать в просвет, так и в стенку самой кишки.

Рак прямой кишки на начальной, первой стадии, довольно успешно и быстро излечивается. Запущенные формы онкологии с трудом поддаются лечению и могут заканчиваться летальным исходом.

Истинные причины возникновения рака прямой кишки назвать сложно, их может быть несколько. Факторы риска, приводящие к этому онкологическому заболеванию – это прежде всего питание.

Неправильное питание, употребление в пищу множество мясных продуктов, растительных жиров, а также никотин и алкоголь в чрезмерных количествах – приводит к развитию раковых клеток.

Также «провокаторами» рака можно назвать следующие факторы:

Квалифицированный врач – проктолог Онли Клиник проведет с помощью современных методов исследования прямой кишки ректороманоскопию, видеоаноскопию, колоноскопию и поставит точный диагноз по результатам проведенного обследования.

Поможет выявить заболевание прямой кишки на ранних стадиях проктологическое обследование, проводимое в Центре Современной Медицины ОНЛИ КЛИНИК профессиональными врачами – проктологами

Поможет выявить заболевание прямой кишки на ранних стадиях проктологическое обследование, проводимое в Центре Современной Медицины ОНЛИ КЛИНИК профессиональными врачами – проктологами

Во время диагностических процедур возможно также взятие биопсии (отсечение небольшого кусочка опухоли, и ее исследование в лабораторных условиях). Этот метод помогает определить, какого рода опухоль: злокачественная или же доброкачественная.

Воспользуйтесь круглосуточными телефонами для записи: (831)277-66-88, 8-800-250-68-63 (звонок бесплатный) либо запишитесь на прием на нашем сайте www.onlyclinic.ru , воспользовавшись формой электронной записи.

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