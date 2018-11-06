Денис Миронов: «Более 150 товаров в Нижегородской области можно проверить по QR-коду»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-06T11:37:50+03:00

Директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области в программе «Герои Волги» рассказал Руслану Станчеву о качестве нижегородского топлива и продуктов питания, мерах по борьбе с контрафактом и возвращении доверия к ГОСТу

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- Спектр деятельности Центра стандартизации и метрологии очень широк — от борьбы с липовыми сертификатами до проведения испытаний качества продукции. В общем, вы всячески пытаетесь улучшить товары народного потребления. Какие первоочередные задачи вы решили за те десять месяцев, что возглавляете учреждение, и над чем сейчас работаете?

- Возглавив Центр, я в первую очередь посмотрел на экономику предприятия и сделал вывод, что, несмотря на стабильный портфель заказов и высококвалифицированный коллектив, было чем заняться внутри. В частности, мы полностью взяли курс на клиентоориентированость, поскольку на горизонте маячила перспектива плановой убыточности.

- Рынок конкурентный, ничего удивительного.

- Это действительно так. Несмотря на то, что мы являемся федеральным бюджетным учреждением, мы ни копейки не получаем от государства и все деньги зарабатываем в рынке. Помимо этого, на нас возложена социальная функция, и мы, будучи крупными и зачастую менее поворотливыми, зачастую закономерно проигрываем более мелким и шустрым конкурентам.

- Каким образом вы стали решать эту проблему?

- Как я сказал, мы внедрили клиентоориентировнный подход, использовав для этого доступные современные технологии — в частности, электронную запись на сдачу средств измерений, а также создали на нашем сайте опцию «Личный кабинет». Таким образом, у наших клиентов появилась возможность контролировать сроки исполнения заказов.

- Перспектива плановой убыточности после этого исчезла?

- Пока прогнозы положительные. Оборот предприятия удалось увеличить на 10%.

- Это хорошо. Тем не менее, для нижегородцев гораздо важнее то, над чем вы сейчас работаете, и на что конкретно нам стоит обратить внимание, подходя, например, к прилавкам магазинов. Меня, в частности, особенно интересует тема, связанная с поддельными сертификатами — откуда они появляются на рынке, и кто их выдает?

- Ни для кого не секрет, что сами сертификаты можно купить довольно-таки дешево, просто зайдя в интернет. Самый правильный совет потребителям в этой связи — тщательно проверять документы, которые вам предоставляют. Хорошо, если его выдал тот орган, который вам хорошо известен — в частности, если эта наша организация. Мы, как минимум, никогда не торгуем бумагой и дорожим своей репутацией.

- Ваша организация постоянно участвует в различных соцпроектах — в частности, проверяет качество топлива на АЗС, пищевую продукцию и так далее. Какие здесь есть проблемы на сегодняшний день, много ли несоответствий сертификатам?

- Всю «нефтянку» мы проверяем систематически— и те образцы, которые приносят к нам из ПМТУ Росстандарта, и то топливо, которое закупают в ходе рейдов такие общественные организации, как Союз автолюбителей России и Общероссийский народный фронт.

- То есть у нас на заправках регулярно работают тайные покупатели, я правильно понимаю?

- Да. Более того, мы консультируем общественные организации на предмет того, как делать такие закупки правильно.

- И каковы результаты проверок?

- Что касается топлива, примерно 30% не соответствует заявленному качеству.

- Это много.

- Здесь я должен сказать, что доля некачественного бензина, как правило, возрастает в осенне-зимний период. Часто такое топливо не соответствует ни одному из показателей, но обычно по ряду параметров отличия не существенны. Основная же проблема, с которой мы сейчас боремся — это когда через топливораздаточную колонку реализуется неподакцизное топливо, которое не соответствует техническому регламенту Таможенного союза, а наши потребители покупают его как дизельное. Как правило, в действительности это судовое или печное топливо, которое значительно дешевле по себестоимости, но при этом портит двигатели и очень вредит экологии. Но, как я сказал, в ближайшее время эта проблема будет решена, и соответствующий проект постановления в настоящее время находится на согласовании.

- Виновные в продаже фальсификата будут наказаны?

- В перспективе — конечно же, да. Но задача непосредственно нашего Центра — предоставить объективный анализ продукции. Мы даже не знаем, чья она, поскольку нам приносят просто пронумерованные образцы.

- По поводу топлива понятно. А как обстоят дела на рынке, например, молочной и хлебобулочной продукции? У нижегородских предприятий пищепрома с качеством все в порядке?

- К сожалению, не все и не всегда, хотя в большинстве случаев продукция действительно качественная. В сфере пищепрома у нас уже налажено отдельное направление работы, которую мы выполняем при поддержке правительства региона. В этом году стартовал конкурс «100 лучших товаров и услуг Нижегородской области», причем он проводится среди участников проекта Национальной системы сертификации.

- Эти сто лучших производителей уже известны?

- Итоги были подведены в августе и официально опубликованы в начале сентября. Победителей мы номинировали на участие в федеральном конкурсе, результаты которого станут известны в ближайшие несколько недель, и мы, безусловно, отдельно о них расскажем.

- А в целом вы как оцениваете уровень качества нижегородских продуктов и товаров народного потребления, если сравнивать с другими регионами? Вы ведь раньше работали и в Москве, и в Санкт-Петербурге.

- Качество нижегородских продуктов питания, я бы сказал, достаточно высокое. Причем, как правило, производители сами идут нам на встречу и не боятся никаких испытаний и конкурсов. Любой добросовестный производитель заинтересован в том, чтобы продвигать свою продукцию на рынке честными методами. Меня, как специалиста, как раз настораживают те, кто сторонятся участия в наших проектах.

- Тема фальсификата вообще достаточно масштабна, и затрагивает практически все группы товаров. Если говорить в целом, какая на сегодняшний день динамика в Нижегородской области? Подделок становится больше или меньше?

- «Всплесков» выпуска фальсификата в Нижегородской области нет, поскольку, во-первых, хорошо работают надзорные органы, во-вторых, мы работаем, да и общественность подключается. Потребители все больше начинают «голосовать рублем».

- То есть люди готовы к обратной связи с органами власти, с вашей организацией? Насколько это на сегодняшний день интересно нижегородцам?

- Люди, которые следят за своим здоровьем, которым небезразлично, чем они кормят своих детей, безусловно, следят за нашей информацией. В любом случае, покупатель делает выбор сам - понятно, что килограмм творога не может стоить 50 рублей, и, приобретая подобный товар, человек сам несет ответственность за свое решение.

- Вы уже упомянули про Национальную систему сертификации. Известно, что это федеральный проект, и что Нижегородская область стала одним из первых его участников. Производители наносят на свою продукцию QR-коды, что позволяет с помощью мобильного приложения проверить ее качество. Так это работает?

- Совершенно верно. Сам по себе проект призван вернуть доверие к ГОСТу: все мы помним, что эта маркировка всегда служила «знаком качества» любой российской продукции, который свидетельствует о том, что ее можно безопасно покупать и не переживать за напрасно потраченные средства. К сожалению, с определенного момента времени использование ГОСТа стало добровольным, и, мало того, ряд производителей стал использовать данный знак в маркетинговых целях, не повышая качество продукции. Так вот, Национальная система сертификация, которая вводится по инициативе Росстандарта, как раз и должна подтверждать покупателю, что продукция, маркированная ГОСТом, действительно ему соответствует и прошла испытания в аккредитованной государственной лаборатории.

- А бывают сейчас проверки советского типа, когда, скажем, вы или ваши коллеги в неизвестный заранее день приходите в магазин с измерительными приборами и на месте все оцениваете?

- Ну, процедура сейчас, конечно же, немного не совсем такая. Подобную проверку могут инициировать общественные организации, и сейчас проводятся рейды, в ходе которых проверяется, например, молочная продукция.

- И как это происходит?

- Группа общественников, заинтересованных жителей, приходит в магазин, покупает продукцию, маркированную ГОСТом, и приносит к нам в лабораторию. Мы ее тестируем и даем заключение. Причем для себя мы ведем и «белые», и «черные» списки такой продукции. В «черный» список, соответственно, попадают те производители, которые маркируют свою продукцию ГОСТом, но она ему не соответствует. Он опубликован на сайте нашего Центра, а также на сайте Росстандарта.

- То есть сама по себе надпись «ГОСТ» на упаковке ничего не значит, и все нужно перепроверять, я правильно вас понимаю?

- Именно так.

- Всем чиновникам, представителям госструктур и госкомпаний я всегда задаю один и тот же вопрос: у вас, безусловно, много бумажной и не только работы, но какова ее практическая польза для простых жителей? Вы на него уже дали исчерпывающий ответ. Поэтому спрошу о другом — много ли товаров в Нижегородской области на сегодняшний день можно проверить по QR-коду?

- На сегодняшний день их более 150, и эта цифра постоянно растет. В работе нашего центра 50 заявок, которые мы, безусловно, выполним до конца этого года. Проект постепенно набирает обороты.

- Насколько я понимаю, в перспективе вы ставите перед собой задачу ввести такую маркировку для всех товаров?

- Безусловно. Здесь нет предела совершенству. Более того, сейчас при госзакупках заказчики сами начинают требовать от поставщиков выпускаемой по ГОСТу продукции либо документ, выданный в рамках проекта Национальной системы сертификации, либо протоколы испытаний. Никто не заинтересован в том, чтобы стать жертвой обмана, и купить некачественный товар, тем более за государственные деньги.