«Такая сильная, умная, настоящая»: В Нижнем Новгороде скончалась известная журналистка Оксана Николайчук

СЕГОДНЯ 13:23 2018-11-05T13:24:16+03:00

Церемония прощания с ней состоится 7 ноября в ритуальном зале при областной детской больнице

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Известная нижегородская журналистка и PR-специалист Оксана Николайчук скончалась в Нижнем Новгороде. Об этом на своей странице в социальной сети фейсбук сообщила Юлия Скугаревская.

- Умерла Оксана Николайчук. Рак. Время и место прощания напишем позже, - сообщила Юлия Скугаревская.

Известно, что Оксана Николайчук умерла после продолжительной болезни в возрасте 43 лет. В разные годы она была руководителем информационных агентств НИА «Нижний Новгород», «НьюсНН» и «Ньюсрум24». В последние годы она была шеф-редактором «РБК-Нижний Новгород».

Страшное известие о смерти Оксаны Николайчук вызвало шок среди коллег и знакомых журналистки. Многие с трудом верят в случившееся.

- Это невозможно. Молодая, жизнерадостная, сильная, - прокомментировала эту новость известная тележурналистка Ирина Зрячева.

- Такая сильная, умная, настоящая, - соболезнует Марина Антоненко – Как жаль, что уходят хорошие люди.

- Она боролась, - подтверждает Надежда Шакирская. – Сильная, уверенная. Светлая память.

Уже известно, что прощание с Оксаной Николайчук пройдет 7 ноября с 10:00 до 12:00 в ритуальном зале прощаний при областной детской больнице по адресу улица Ванеева, 211.

Редакция газеты «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» приносит соболезнования родным и близким Оксаны Николайчук.