Работы по благоустройству Щелоковского хутора полностью завершены

Завтра, 10 ноября 2018 года, в Нижнем Новгороде состоится торжественное открытие зоны отдыха на территории второго и третьего озер Щелоковского хутора. Как сообщает пресс-служба мэрии, благоустройство там полностью завершено.

Работы проведились в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Завтра глава администрации

Советского района Владимир Исаев вместе с экспертами будет инспектировать территорию зоны отдыха.

Кроме того, в день открытия на территории Щелоковского хутора пройдет фестиваль спортивных развлечений - семейная эстафета «Веселые старты».

Напомним, рабочие уже уложили четыре с половиной тысячи квадратных метров дорожного покрытия. На пляжи уже завезли песок, посадили 175 деревьев и кустарников. Помимо них на территории хутора появились боле пяти тысяч многолетних травянистых растений. Также нобустроены парковочные карманы для машин в районе третьего озера, дальше парковки проезд транспорта будет запрещен. Работы обошлись в 32 миллиона рублей.