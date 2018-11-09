2018-11-09T17:11:39+03:00
Общество

Работы по благоустройству Щелоковского хутора полностью завершены

Торжественное открытие состоится 10 ноября
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Нижнего НовгородаФото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
Изменить размер текста:

Завтра, 10 ноября 2018 года, в Нижнем Новгороде состоится торжественное открытие зоны отдыха на территории второго и третьего озер Щелоковского хутора. Как сообщает пресс-служба мэрии, благоустройство там полностью завершено.

Работы проведились в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Завтра глава администрации

Советского района Владимир Исаев вместе с экспертами будет инспектировать территорию зоны отдыха.

Кроме того, в день открытия на территории Щелоковского хутора пройдет фестиваль спортивных развлечений - семейная эстафета «Веселые старты».

Напомним, рабочие уже уложили четыре с половиной тысячи квадратных метров дорожного покрытия. На пляжи уже завезли песок, посадили 175 деревьев и кустарников. Помимо них на территории хутора появились боле пяти тысяч многолетних травянистых растений. Также нобустроены парковочные карманы для машин в районе третьего озера, дальше парковки проезд транспорта будет запрещен. Работы обошлись в 32 миллиона рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Глеб Никитин получил медаль «За вклад в укрепление правопорядка»
В Сормове появилась новая остановка «Улица Щербакова»
Аэропорт «Стригино» обслужил миллионного пассажира с начала 2018 года
Житель Сормова пойдет под суд за убийство прохожего из-за сигареты
Нижегородская «Школа пациента» получила президентский грант
Глеб Никитин: «При появлении вакансий на руководящие посты резерв управленческих кадров будет рассмотрен в первую очередь»
Нижегородская область потратит миллиард рублей на ремонт 15 участков дорог
В Нижнем Новгороде сотрудница банка получила условный срок за мошенничество
Почти 19 тысяч саженцев будут высажены в нижегородских лесопарках в следующем году
С земельного участка ЖК «На Гончарова» хотят снять залоговое обременение
Экс-сотрудник налоговой пойдет под суд за вымогательство взятки в размере 1,5 миллиона рублей
В Нижнем Новгороде до конца декабря перекрыли улицу Обозную
58-летний бездомный спалил жилой дом в Семеновском районе
Нижегородская область получит 2,4 млрд рублей на поддержку предпринимательства
Виновник смертельного ДТП предстанет перед судом в Нижнем Новгороде
Трамвай с пассажирами протаранил грузовик на Автозаводе
Пропавший в Нижнем Новгороде полгода назад Андрей Емельянов найден живым
Глеб Никитин встретился с делегацией Хорватии в Нижнем Новгороде
Полицейский, «прикрывавший» наркодельцов, арестован в Выксе
Нижегородец, сорвавший дикую коноплю у трассы, получил условный срок
Экс-глава сельсовета осужден за махинации с землей в Сокольском районе
Младенческая смертность продолжает снижаться в Нижегородской области
Двухлетняя девочка серьезно пострадала под колесами иномарки в Павлове
Вандалы сломали новые понтоны на Щелоковском хуторе
Водитель иномарки погиб в ДТП со столбом в Починковском районе