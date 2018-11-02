Благоустройство Щелоковского хутора будет завершено к 10 ноября

СЕГОДНЯ 10:37 2018-11-02T10:47:36+03:00

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Работы по комплексному благоустройству на территории Щелоковского хутора будут завершены к 10 ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода со ссылкой на слова главы администрации Советского района Владимира Исаева.

На данный момент работы завершены на 98%. Они проводятся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как заявил директор подрядной организации ООО «Дорожник» Юрий Котов, сейчас на территории хутора устанавливают малые архитектурные формы: раздевалки, информационные стенды, лавочки и урны.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Рабочие уже уложили четыре с половиной тысячи квадратных метров дорожного покрытия. На пляжи уже завезли песок, посадили 175 деревьев и кустарников. Помимо них на территории хутора появились боле пяти тысяч многолетних травянистых растений.

Также обустроены парковочные карманы для машин в районе третьего озера, дальше парковки проезд транспорта будет запрещен.

Работы обошлись в 32 миллиона рублей.

- Подрядчиками был допущен ряд ошибок. Они были наказаны, но это опыт и, благодаря экологам и активным жителям, были исправлены нарушения и достигнут результат. Как мы все понимаем, из-за недочетов и более детальной проработки некоторых вопросов сроки завершения работ сдвинулись, но главное что сейчас все сделано качественно и без ущерба природе, - сказал Исаев.

Также в рамках проекта на территории Советского района полностью завершено благоустройство дворовых территорий в границах улицы Студенческая - проспект Гагарина - Окский съезд, а также улица Студенческая- улица Кулибина- проспект Гагарина.