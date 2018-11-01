Мужское здоровье требует контроля и профилактики

СЕГОДНЯ 12:45 2018-11-01T12:58:35+03:00

В Онли Клиник к здоровью каждого мужчины применяется индивидуальный подход

В Онли Клиник к здоровью каждого мужчины применяется индивидуальный подход

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Врач уролог - андролог в Онли Клиник занимается диагностикой и лечением заболеваний мочевыделительной системы у мужчин и у женщин, а также восстановлением репродуктивной системы у мужчин.

Специализация врача–уролога – это диагностика и лечение заболеваний почек, мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, предстательной железы, внутренних и наружных половых органов у мужчин.

Дорогие мужчины! Если Вы стали замечать следующие изменения своего организма, знайте, что это могут быть признаки начинающего заболевания мочевыделительной и половой систем:

• Проблемы с мочеиспуканием: учащенное, затруднённое или болезненное мочеиспускание;

• Учащенные позывы к мочеиспусканию в ночное время;

• Недержание мочи;

• Изменение качественных и количественных характеристик мочи;

• Изменение цвета мочи, появление примесей – крови, слизи в моче;

• Боли в области поясницы, в низу живота, в промежности, в области наружных половых органов у мужчин;

• Эректильная дисфункция - нарушения половой функции у мужчин: снижение полового влечения, снижение качества эрекции, сокращение полового акта

• Преждевременное семяизвержение;

• Мужское бесплодие.

В Онли Клиник к здоровью каждого мужчины применяется индивидуальный подход. Каждый мужчина в Онли Клиник получит консультацию уролога – андролога, имеющего колоссальный профессиональный опыт, а также пройдет все необходимые обследования и сдаст анализы.

Если Вы стали замечать следующие изменения своего организма, знайте, что это могут быть признаки начинающего заболевания мочевыделительной и половой систем

Врач уролог – андролог Онли Клиник диагностирует и лечит следующие заболевания:

• Воспаления почек, мочевого пузыря, уретры, мошонки;

• Заболевания предстательной железы: острый и хронический простатит, синдром хронической тазовой боли, аденома простаты, злокачественные новообразования простаты (вплоть до онкологии);

• Мочекаменная болезнь – камни в почках;

• Рак внутренних и наружных половых органов у мужчин;

• Нарушения функции мочевого пузыря;

• Пролапс (выпадение) тазовых органов у женщин (матки, мочевого пузыря, прямой кишки);

• Эндокринные нарушения у мужчин;

• Нарушения эректильной функции, импотенция;

• Варикоцеле;

• Фимоз, парафимоз, баланопостит, болезнь Пейрони, опухоли наружных половых органов;

• Инфекционные заболевания у мужчин, передающиеся половым путем (ИППП);

• Проблемы с зачатием – мужское бесплодие;

• Профилактическое обследование с целью профилактики и раннего выявления возрастных изменений у мужчин, профилактика онкологических заболеваний мочеполовой системы.

• Обследование перед планируемым зачатием и проблемы с зачатием и наступление беременности в паре.

Записаться на прием к врачу – урологу Онли Клиник – нет ничего проще! Звоните: 277 66 88 или воспользуйтесь формой онлайн – записи на сайте Клиники.

Консультация врача – уролога в Онли Клиник – 800 руб.

Комплексное урологическое обследование в Онли Клиник – 1090 руб.

Полное урологическое обследование на простатит в Онли Клиник – 1800 руб.

И помните, что профилактика всегда легче и дешевле лечения!