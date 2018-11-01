Мужское здоровье требует контроля и профилактики
Врач уролог - андролог в Онли Клиник занимается диагностикой и лечением заболеваний мочевыделительной системы у мужчин и у женщин, а также восстановлением репродуктивной системы у мужчин.
Специализация врача–уролога – это диагностика и лечение заболеваний почек, мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, предстательной железы, внутренних и наружных половых органов у мужчин.
Дорогие мужчины! Если Вы стали замечать следующие изменения своего организма, знайте, что это могут быть признаки начинающего заболевания мочевыделительной и половой систем:
• Проблемы с мочеиспуканием: учащенное, затруднённое или болезненное мочеиспускание;
• Учащенные позывы к мочеиспусканию в ночное время;
• Недержание мочи;
• Изменение качественных и количественных характеристик мочи;
• Изменение цвета мочи, появление примесей – крови, слизи в моче;
• Боли в области поясницы, в низу живота, в промежности, в области наружных половых органов у мужчин;
• Эректильная дисфункция - нарушения половой функции у мужчин: снижение полового влечения, снижение качества эрекции, сокращение полового акта
• Преждевременное семяизвержение;
В Онли Клиник к здоровью каждого мужчины применяется индивидуальный подход. Каждый мужчина в Онли Клиник получит консультацию уролога – андролога, имеющего колоссальный профессиональный опыт, а также пройдет все необходимые обследования и сдаст анализы.
Если Вы стали замечать следующие изменения своего организма, знайте, что это могут быть признаки начинающего заболевания мочевыделительной и половой систем
Врач уролог – андролог Онли Клиник диагностирует и лечит следующие заболевания:
• Воспаления почек, мочевого пузыря, уретры, мошонки;
• Заболевания предстательной железы: острый и хронический простатит, синдром хронической тазовой боли, аденома простаты, злокачественные новообразования простаты (вплоть до онкологии);
• Мочекаменная болезнь – камни в почках;
• Рак внутренних и наружных половых органов у мужчин;
• Нарушения функции мочевого пузыря;
• Пролапс (выпадение) тазовых органов у женщин (матки, мочевого пузыря, прямой кишки);
• Эндокринные нарушения у мужчин;
• Нарушения эректильной функции, импотенция;
• Варикоцеле;
• Фимоз, парафимоз, баланопостит, болезнь Пейрони, опухоли наружных половых органов;
• Инфекционные заболевания у мужчин, передающиеся половым путем (ИППП);
• Проблемы с зачатием – мужское бесплодие;
• Профилактическое обследование с целью профилактики и раннего выявления возрастных изменений у мужчин, профилактика онкологических заболеваний мочеполовой системы.
• Обследование перед планируемым зачатием и проблемы с зачатием и наступление беременности в паре.
Записаться на прием к врачу – урологу Онли Клиник – нет ничего проще! Звоните: 277 66 88 или воспользуйтесь формой онлайн – записи на сайте Клиники.
Консультация врача – уролога в Онли Клиник – 800 руб.
Комплексное урологическое обследование в Онли Клиник – 1090 руб.
Полное урологическое обследование на простатит в Онли Клиник – 1800 руб.
И помните, что профилактика всегда легче и дешевле лечения!