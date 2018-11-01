27-летний нижегородец претендует на звание лучшего участкового России
В Нижегородской области выбрали лучшего участкового. Им во второй раз стал участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 5 УМВД России по Нижнему Новгороду Антон Куликов. За последний год он успел получить новое звание – старший лейтенант.
Теперь 27-летний полицейский является одним из участников ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый-2018», который стартовал на сайте «Комсомольской правды» 1 ноября.
Антон Куликов родился в Саранске. В 2013 году окончил Российскую академию правосудия. В полиции мужчина служит с 2014 года. Сначала он несколько месяцев стажировался в отделе уголовного розыска, а затем стал участковым.
- Мне очень нравится моя работа. Отношения с жителями только положительные. За советами и просьбами ко мне обращаются очень часто, - рассказал Куликов «Комсомолке».
Напомним, в прошлом году Антон Куликов тоже был признан лучшим участковым Нижегородской области.
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