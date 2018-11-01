27-летний нижегородец претендует на звание лучшего участкового России

СЕГОДНЯ 11:30 2018-11-01T14:52:40+03:00

Молодой полицейский уже второй раз подряд становится лучшим в регионе

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В Нижегородской области выбрали лучшего участкового. Им во второй раз стал участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 5 УМВД России по Нижнему Новгороду Антон Куликов. За последний год он успел получить новое звание – старший лейтенант.

Теперь 27-летний полицейский является одним из участников ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый-2018», который стартовал на сайте «Комсомольской правды» 1 ноября.

Антон Куликов родился в Саранске. В 2013 году окончил Российскую академию правосудия. В полиции мужчина служит с 2014 года. Сначала он несколько месяцев стажировался в отделе уголовного розыска, а затем стал участковым.

- Мне очень нравится моя работа. Отношения с жителями только положительные. За советами и просьбами ко мне обращаются очень часто, - рассказал Куликов «Комсомолке».

Напомним, в прошлом году Антон Куликов тоже был признан лучшим участковым Нижегородской области.