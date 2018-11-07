Енот напал на сотрудницу контактного зоопарка в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 14:26 2018-11-07T14:26:40+03:00

Это произошло после того, как девушка несколько раз ударила животное по морде

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В торговом центре «РИО» в Нижнем Новгороде енот напал на сотрудницу контактного зоопарка. Инцидент произошел еще в марте, сообщает НИА «Нижний Новгород».

19-летняя девушка, которая работала смотрительницей за животными, вошла в клетку и несколько раз ударила енота по морде. Она сделала это, потому что тот не давал ей налить воды и рычал.

Согласно информации, ударить животное девушке посоветовали коллеги. После этого енот и набросился на смотрительницу: он укусил ее в предплечья и кисти рук.

Было проведено медобследование, которое показало, что раны оказались незначительными. Специалисты Госинспекции труда заявили, что владельцы контактного зоопарка, в котором это произошло, обязаны были сообщить им о случившемся.

Причиной инцидента назвали недостаточную подготовку работников по охране труда. Теперь директора зоопарка должны разработать программу по вводному инструктажу для работников, организовать стажировку на рабочем месте, а также разработать новую инструкцию по охране труда.