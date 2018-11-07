2018-11-07T13:19:28+03:00
Общество

Сирены экстренного оповещения включат в Нижнем Новгороде 8 ноября

Они могут побеспокоить жителей с 10 часов утра
Юлия ИСАЕВА
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Сирены экстренного оповещения включат в Нижнем Новгороде 8 ноябряСирены экстренного оповещения включат в Нижнем Новгороде 8 ноябряФото: архив КП
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Завтра, 8 ноября 2018 года, в Нижнем Новгороде планируется пробный запуск сирен экстренного оповещения. Об этом сообщает городское управление по делам ГОЧС.

Запуск будет осуществляться с 10 часов утра до 16:00. Сотрудники ведомства просят нижегородцев не беспокоиться.

-Комплексная система экстренного оповещения населения еще не введена в эксплуатацию: подрядная организация проводит подготовительные мероприятия к ее сдаче, - пояснили в ГОЧС.

Напомним, рано утром 25 октября жителей Канавинского района напугала сработавшая сирена. В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области «Комсомольской правде» заявили, что пока не располагают какой-либо информацией о случившемся. При этом добавили, что без ведома администрации Канавинского района сирена сработать не может. В районной администрации ответили, что сирена сработала случайно.

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