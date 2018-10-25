Жителей Канавинского района напугала сработавшая сирена

СЕГОДНЯ 10:26 2018-10-25T10:34:42+03:00

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- Что происходит? По Канавинскому району катается машина с сиреной. Знаете, звук сирены, когда какая-то опасность, - сообщила нижегородка Елена Белова «Комсомольской правде - Нижний Новгород»» около 10:00 25 октября.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области «Комсомолке» заявили, что пока не располагают какой-либо информацией о случившемся. При этом добавили, что без ведома администрации Канавинского района сирена сработать не может.

- Позвоните туда, - посоветовали в МЧС.

В районной администрации ответили, что сирена сработала случайно.

- Больше ничего не знаем, - уточнили в приемной главы Канавина.

В Единой диспетчерской службе (268-11-00) «Комсомольской правде» помогли не больше.

- Было ложное срабатывание сирены, администрация разбирается, - сообщила собеседница «Комсомолки».

В ЕДС также рассказали, что первый звонок от обеспокоенных жителей поступил в 09:56. За утро по поводу непонятной сирены, разбудившей весь район, обратилось не менее пяти человек.