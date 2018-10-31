2018-10-31T17:46:32+03:00
Общество

Елена Захарова, Эвелина Бледанс и Сергей Горобченко снялись в фильме по рассказу нижегородки

В основу картины легла душераздирающая история о рождении особенного ребенка [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Эвелина Бледанс с Еленой Захаровой. Фото предоставлено режиссером фильма Михаилом КомлевымЭвелина Бледанс с Еленой Захаровой. Фото предоставлено режиссером фильма Михаилом Комлевым
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23 ноября в Москве состоится премьера фильма московского режиссера Михаила Комлева «Бабочка». В основе его новой кинокартины - реальная история жительницы Нижнего Новгорода Светланы Рашванд.

Светлана Рашванд с дочкой Аней на презентации книги Михаила Комлева в Москве

Светлана Рашванд с дочкой Аней на презентации книги Михаила Комлева в Москве

Судьбоносная «шпаргалка»

В своем рассказе, который называется «Картина, которая спасла жизнь, Или знаки судьбы», Светлана описала события, перевернувшие всю ее жизнь. Дело в том, что, будучи мамой двоих детей, она забеременела вновь. Правда, в этот раз беременность была некстати: муж (единственный кормилец) в одночасье потерял свой бизнес. И врач дала две недели на раздумья…

«Но то, что стало происходить в эти две недели, спасло как минимум одну жизнь, изменило мировоззрение нескольких человек и способствовало обретению веры в то, что случайности не случайны всех, кто услышал мою историю», - говорится в рассказе.

Данный врачом срок подходил к концу, когда случился день рождения Светланы. По случаю праздника подруга подарила ей картину, сделанную местной рукодельницей. К презенту прилагалась расшифровка.

Светлана Рашванд со своей семьей

Светлана Рашванд со своей семьей

«Основой картины было яйцо, расположенное к центру и состоящее из большого количества блестящих разноцветных кружочков и сердец. Ольга сразу попыталась объяснить главное, что яйцо - это символ зарождения новой жизни… “Шпаргалка” утверждала, что бабочки на картине - это чудодейственный символ нашего семейного благополучия».

Четыре бабочки располагались в углах картины: жена, муж, дочка и сын. А пятая бабочка, находящаяся внутри яйца, не парила, а сияла в золотых лучах, окруженная множеством сердец.

- При этом я не рассказывала подруге о том, что беременна. Никто, кроме меня и мужа не знал об этом, - уточнила Светлана.

Елена Захарова с Михаилом Комлевым. Фото предоставлено режиссером фильма "Бабочка"

Елена Захарова с Михаилом Комлевым. Фото предоставлено режиссером фильма "Бабочка"

О себе - на всю страну!

Сегодня нижегородка - мама троих прекрасных детей, у младшенькой Ани синдром Дауна. В 2016 году нижегородка поведала мистическую историю, приключившуюся с ней, слушателям литературного проекта «Внеклассные чтения».

- Автор проекта Ольга Китова целый месяц уговаривала меня, чтобы я прочитала свой рассказ перед публикой. Я решилась, пришла, прочитала его со сцены, и понеслось, - вспоминает нижегородка. - После чтений рассказ опубликовали в Фейсбуке, и так случилось, что его прочитал журналист и режиссер Михаил Комлев.

В интервью «Комсомолке» Михаил рассказал, что у него вышла книга о детях с синдромом Дауна «Как общаться с солнечными детьми?». В ней напечатаны рассказы 21 семьи, в том числе актрисы Эвелины Бледанс, политика Ирины Хакамады и нижегородки Светланы Рашванд.

- Я решил, что хочу снять полный метр, где бы три истории переплетались в одну общую. Но бюджет не был найден, и я на какое-то время оставил эту идею, - поделился режиссер. - А потом у меня вышел первый фильм - про детей сирот, где играют многие известные артисты. И тут мне почему-то захотелось снять отдельный фильм про историю Светланы из Нижнего Новгорода. Решил, это будет короткометражка.

Сергей Горобченко и Анабелла Посохова. Фото предоставлено режиссером фильма Михаилом Комлевым

Сергей Горобченко и Анабелла Посохова. Фото предоставлено режиссером фильма Михаилом Комлевым

Кстати, нижегородка стала не только автором идеи, но и одним из сценаристов будущей картины. При этом на съемочной площадке не появилась ни разу.

- В тот момент в моей жизни происходили важные процессы: я ушла из соцсетей, никому не рассказывала про фильм. Был такой период тишины. Вообще не люблю публичность, - объяснила собеседница «Комсомолки».

И в этом есть особенная прелесть. Когда-то Светлана не решалась прочитать свой автобиографичный рассказ перед группой людей, а вскоре ее историю увидит вся страна.

Ольга Тумайкина. Фото предоставлено режиссером фильма Михаилом Комлевым

Ольга Тумайкина. Фото предоставлено режиссером фильма Михаилом Комлевым

Сыграли не за деньги

Главную героиню в картине сыграла Елена Захарова («Простые истины», «Путейцы»), а ее мужа - Сергей Горобченко («Бумер», «Молодежка»).

- Мы поговорили с Леной по телефону, и она сказала: «Я с тобой. Мне понятно, что ты хочешь сказать этим фильмом». Хотя до этого мы не были с ней знакомы, - отметил режиссер. - То же самое было с Горобченко. В итоге получились невероятно красивая пара и пронзительная история.

Также благотворительный проект поддержали Эвелина Бледанс, Ольга Тумайкина, Жанна Эппле и другие звезды отечественного кино.

- Эвелина сыграла у нас врача. Все ее знают по сериалу «Маски-шоу», а здесь у нее роль очень думающего правильного врача. Я переживал, сможет ли она преобразиться в доктора, которого мне хотелось увидеть. Она сделала это гениально! - отметил режиссер.

Жанна Эппле. Фото предоставлено режиссером фильма Михаилом Комлевым

Жанна Эппле. Фото предоставлено режиссером фильма Михаилом Комлевым

Сложность создания этого фильма заключалась в том, что съемки проходили без финансовой поддержки. Так, артисты согласились работать за идею, а не за гонорар.

- Михаил снял "Бабочку" практически в одиночку и без средств. Актеры первой величины откликнулись сыграть в нем бесплатно, и это говорит о том, что в обществе происходят очень важные изменения, - обратила внимание Светлана.

Кроме того, непросто было собрать всех артистов на съемочной площадке в одно время (у них очень плотный график), но авторы картины все же справились. И 23 ноября зрители увидят короткометражную работу Михаила Комлева в Белом зале Дома кино.

- Главный посыл нашего фильма в том, что каждый ребенок имеет право жить. И об этом не стоит забывать. Все дети, которые приходят в этот мир, делают это для чего-то, - добавил собеседник «Комсомолки».

Афиша фильма "Бабочка". Фото предоставлено режиссером фильма Михаилом Комлевым

Афиша фильма "Бабочка". Фото предоставлено режиссером фильма Михаилом Комлевым

ИНТЕРЕСНО

Во время работы над сценарием короткометражки режиссера Михаила Комлева буквально преследовали бабочки.

- У меня есть картина, которую написала знакомая по моему короткометражному фильму «Мать». И вот сижу пишу сценарий. В этот момент в комнату влетает бабочка и садится на эту картину. Через неделю история повторилась, потом - еще. Такое вот совпадение.

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