Елена Захарова, Эвелина Бледанс и Сергей Горобченко снялись в фильме по рассказу нижегородки

СЕГОДНЯ 17:05 2018-10-31T17:46:32+03:00

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23 ноября в Москве состоится премьера фильма московского режиссера Михаила Комлева «Бабочка». В основе его новой кинокартины - реальная история жительницы Нижнего Новгорода Светланы Рашванд.

Светлана Рашванд с дочкой Аней на презентации книги Михаила Комлева в Москве

Судьбоносная «шпаргалка»

В своем рассказе, который называется «Картина, которая спасла жизнь, Или знаки судьбы», Светлана описала события, перевернувшие всю ее жизнь. Дело в том, что, будучи мамой двоих детей, она забеременела вновь. Правда, в этот раз беременность была некстати: муж (единственный кормилец) в одночасье потерял свой бизнес. И врач дала две недели на раздумья…

«Но то, что стало происходить в эти две недели, спасло как минимум одну жизнь, изменило мировоззрение нескольких человек и способствовало обретению веры в то, что случайности не случайны всех, кто услышал мою историю», - говорится в рассказе.

Данный врачом срок подходил к концу, когда случился день рождения Светланы. По случаю праздника подруга подарила ей картину, сделанную местной рукодельницей. К презенту прилагалась расшифровка.

Светлана Рашванд со своей семьей

«Основой картины было яйцо, расположенное к центру и состоящее из большого количества блестящих разноцветных кружочков и сердец. Ольга сразу попыталась объяснить главное, что яйцо - это символ зарождения новой жизни… “Шпаргалка” утверждала, что бабочки на картине - это чудодейственный символ нашего семейного благополучия».

Четыре бабочки располагались в углах картины: жена, муж, дочка и сын. А пятая бабочка, находящаяся внутри яйца, не парила, а сияла в золотых лучах, окруженная множеством сердец.

- При этом я не рассказывала подруге о том, что беременна. Никто, кроме меня и мужа не знал об этом, - уточнила Светлана.

Елена Захарова с Михаилом Комлевым. Фото предоставлено режиссером фильма "Бабочка"

О себе - на всю страну!

Сегодня нижегородка - мама троих прекрасных детей, у младшенькой Ани синдром Дауна. В 2016 году нижегородка поведала мистическую историю, приключившуюся с ней, слушателям литературного проекта «Внеклассные чтения».

- Автор проекта Ольга Китова целый месяц уговаривала меня, чтобы я прочитала свой рассказ перед публикой. Я решилась, пришла, прочитала его со сцены, и понеслось, - вспоминает нижегородка. - После чтений рассказ опубликовали в Фейсбуке, и так случилось, что его прочитал журналист и режиссер Михаил Комлев.

В интервью «Комсомолке» Михаил рассказал, что у него вышла книга о детях с синдромом Дауна «Как общаться с солнечными детьми?». В ней напечатаны рассказы 21 семьи, в том числе актрисы Эвелины Бледанс, политика Ирины Хакамады и нижегородки Светланы Рашванд.

- Я решил, что хочу снять полный метр, где бы три истории переплетались в одну общую. Но бюджет не был найден, и я на какое-то время оставил эту идею, - поделился режиссер. - А потом у меня вышел первый фильм - про детей сирот, где играют многие известные артисты. И тут мне почему-то захотелось снять отдельный фильм про историю Светланы из Нижнего Новгорода. Решил, это будет короткометражка.

Сергей Горобченко и Анабелла Посохова. Фото предоставлено режиссером фильма Михаилом Комлевым

Кстати, нижегородка стала не только автором идеи, но и одним из сценаристов будущей картины. При этом на съемочной площадке не появилась ни разу.

- В тот момент в моей жизни происходили важные процессы: я ушла из соцсетей, никому не рассказывала про фильм. Был такой период тишины. Вообще не люблю публичность, - объяснила собеседница «Комсомолки».

И в этом есть особенная прелесть. Когда-то Светлана не решалась прочитать свой автобиографичный рассказ перед группой людей, а вскоре ее историю увидит вся страна.

Ольга Тумайкина. Фото предоставлено режиссером фильма Михаилом Комлевым

Сыграли не за деньги

Главную героиню в картине сыграла Елена Захарова («Простые истины», «Путейцы»), а ее мужа - Сергей Горобченко («Бумер», «Молодежка»).

- Мы поговорили с Леной по телефону, и она сказала: «Я с тобой. Мне понятно, что ты хочешь сказать этим фильмом». Хотя до этого мы не были с ней знакомы, - отметил режиссер. - То же самое было с Горобченко. В итоге получились невероятно красивая пара и пронзительная история.

Также благотворительный проект поддержали Эвелина Бледанс, Ольга Тумайкина, Жанна Эппле и другие звезды отечественного кино.

- Эвелина сыграла у нас врача. Все ее знают по сериалу «Маски-шоу», а здесь у нее роль очень думающего правильного врача. Я переживал, сможет ли она преобразиться в доктора, которого мне хотелось увидеть. Она сделала это гениально! - отметил режиссер.

Жанна Эппле. Фото предоставлено режиссером фильма Михаилом Комлевым

Сложность создания этого фильма заключалась в том, что съемки проходили без финансовой поддержки. Так, артисты согласились работать за идею, а не за гонорар.

- Михаил снял "Бабочку" практически в одиночку и без средств. Актеры первой величины откликнулись сыграть в нем бесплатно, и это говорит о том, что в обществе происходят очень важные изменения, - обратила внимание Светлана.

Кроме того, непросто было собрать всех артистов на съемочной площадке в одно время (у них очень плотный график), но авторы картины все же справились. И 23 ноября зрители увидят короткометражную работу Михаила Комлева в Белом зале Дома кино.

- Главный посыл нашего фильма в том, что каждый ребенок имеет право жить. И об этом не стоит забывать. Все дети, которые приходят в этот мир, делают это для чего-то, - добавил собеседник «Комсомолки».

Афиша фильма "Бабочка". Фото предоставлено режиссером фильма Михаилом Комлевым

ИНТЕРЕСНО

Во время работы над сценарием короткометражки режиссера Михаила Комлева буквально преследовали бабочки.

- У меня есть картина, которую написала знакомая по моему короткометражному фильму «Мать». И вот сижу пишу сценарий. В этот момент в комнату влетает бабочка и садится на эту картину. Через неделю история повторилась, потом - еще. Такое вот совпадение.