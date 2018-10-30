«В Саше бурлит мощная энергия»: Жора Крыжовников - об Александре Петрове и сериале «Звоните ДиКаприо!»

СЕГОДНЯ 16:35 2018-10-30T16:38:23+03:00

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20 октября на ТНТ-Premier вышел новый сериал «Звоните ДиКаприо!» (18+) с Александром Петровым в главной роли. Режиссером главного драматического сериала осени выступил Жора Крыжовников, снявший комедии «Горько!», «Горько! 2» и «Самый лучший день».

Герой Петрова случайно узнал, что у него ВИЧ. Фото предоставлено ТНТ

«Звоните ДиКаприо!» - история об отношениях и судьбах двух братьев. Егор Румянцев - звезда хитового сериала про врачей. Он слетает с катушек от успеха: срывает съемки, путается в любовных связях, всем врет. Румянцев чувствует себя неуязвимым и живет для себя, ни во что не ставя чувства других людей. Но в один миг его мир переворачивается. Он узнает, что у него ВИЧ.

Брата главного героя играет Андрей Бурковский. Фото предоставлено ТНТ

Полная его противоположность - брат Лев. Он работает на кабельном телеканале «Муравей-ТВ», где ведет никому не нужную программу о полезных поделках. В съемной квартире его ждут беременная жена и две маленькие дочки. При этом ни денег, ни перспектив их заработать. Лев завидует брату и даже не мечтает занять его место, пока однажды ему не представляется такой шанс.

Главный герой чувствует себя неуязвимым и живет для себя. Фото предоставлено ТНТ

В беседе с «Комсомольской правдой - Нижний Новгород» режиссер признался, чем его зацепила эта история.

- Изначально проект разрабатывали создатели сериала «Сладкая жизнь» и продюсер «Физрука». Меня позвали, когда был написан и снят пилот. Я проникся историей популярного актера, который оказывается в такой трагической ситуации. Меня зацепило. С моим приходом мы сильно переписали первую серию, хотя какие-то сцены из пилота оставили, - рассказал Крыжовников.

Компанию на съемочной площадке Петрову составила Юлия Хлынина. Фото предоставлено ТНТ

Юлия Хлынина. Фото предоставлено ТНТ

Главную роль в новом сериале исполняет любимец публики Александр Петров («Притяжение», «Метод», «Полицейский с Рублевки»). «Комсомолка» поинтересовалась, как режиссеру работалось с кинозвездой.

- Петров - большой профессионал. Не думаю, что есть режиссер, который не найдет с ним общий язык. К тому же в Саше бурлит мощная энергия, позволяющая играть большие серьезные роли, - отметил Крыжовников. - Когда я его пригласил, он уже знал об этом проекте и был рад поучаствовать. На площадке все сложилось лучшим образом. Петров задавал мне правильные вопросы про своего персонажа перед каждой сценой, а потом грамотно учитывал мои ответы в своей игре.

В драме Жоры Крыжовникова снялась молодая мама Анна Хилькевич. Фото предоставлено ТНТ

Герой "Звоните ДиКаприо" снимается в сериале про врачей. Фото предоставлено ТНТ

Несмотря на то, что «Звоните ДиКаприо!» позиционируется как драма, в ней все же присутствует юмор. Почему Жора Крыжовников не сделал чистую драму?

- Потому что присутствие юмора в «Звоните ДиКаприо!» помогает острее чувствовать боль. Мне кажется, юмор всегда допустим, он помогает жить. Главный герой иногда шутит, иногда попадает в забавные ситуации, но у нас нет цели высмеять его мир или болезнь. Просто мы хотели сделать его более реальным, с правдивым характером. А у нас люди в кругу близких еще и не на такие темы шутят. Юмор уменьшает зло, делает вещи ближе и понятнее, - считает режиссер.