2018-10-30T16:38:23+03:00
Звезды

«В Саше бурлит мощная энергия»: Жора Крыжовников - об Александре Петрове и сериале «Звоните ДиКаприо!»

Режиссер комедий «Горько!» и «Самый лучший день» снял многосерийную драму [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Актер театра и кино Александр Петров играет звезду хитового сериала про врачей. Фото предоставлено ТНТАктер театра и кино Александр Петров играет звезду хитового сериала про врачей. Фото предоставлено ТНТ
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20 октября на ТНТ-Premier вышел новый сериал «Звоните ДиКаприо!» (18+) с Александром Петровым в главной роли. Режиссером главного драматического сериала осени выступил Жора Крыжовников, снявший комедии «Горько!», «Горько! 2» и «Самый лучший день».

Герой Петрова случайно узнал, что у него ВИЧ. Фото предоставлено ТНТ

Герой Петрова случайно узнал, что у него ВИЧ. Фото предоставлено ТНТ

«Звоните ДиКаприо!» - история об отношениях и судьбах двух братьев. Егор Румянцев - звезда хитового сериала про врачей. Он слетает с катушек от успеха: срывает съемки, путается в любовных связях, всем врет. Румянцев чувствует себя неуязвимым и живет для себя, ни во что не ставя чувства других людей. Но в один миг его мир переворачивается. Он узнает, что у него ВИЧ.

Брата главного героя играет Андрей Бурковский. Фото предоставлено ТНТ

Брата главного героя играет Андрей Бурковский. Фото предоставлено ТНТ

Полная его противоположность - брат Лев. Он работает на кабельном телеканале «Муравей-ТВ», где ведет никому не нужную программу о полезных поделках. В съемной квартире его ждут беременная жена и две маленькие дочки. При этом ни денег, ни перспектив их заработать. Лев завидует брату и даже не мечтает занять его место, пока однажды ему не представляется такой шанс.

Главный герой чувствует себя неуязвимым и живет для себя. Фото предоставлено ТНТ

Главный герой чувствует себя неуязвимым и живет для себя. Фото предоставлено ТНТ

В беседе с «Комсомольской правдой - Нижний Новгород» режиссер признался, чем его зацепила эта история.

- Изначально проект разрабатывали создатели сериала «Сладкая жизнь» и продюсер «Физрука». Меня позвали, когда был написан и снят пилот. Я проникся историей популярного актера, который оказывается в такой трагической ситуации. Меня зацепило. С моим приходом мы сильно переписали первую серию, хотя какие-то сцены из пилота оставили, - рассказал Крыжовников.

Компанию на съемочной площадке Петрову составила Юлия Хлынина. Фото предоставлено ТНТ

Компанию на съемочной площадке Петрову составила Юлия Хлынина. Фото предоставлено ТНТ

Юлия Хлынина. Фото предоставлено ТНТ

Юлия Хлынина. Фото предоставлено ТНТ

Главную роль в новом сериале исполняет любимец публики Александр Петров («Притяжение», «Метод», «Полицейский с Рублевки»). «Комсомолка» поинтересовалась, как режиссеру работалось с кинозвездой.

- Петров - большой профессионал. Не думаю, что есть режиссер, который не найдет с ним общий язык. К тому же в Саше бурлит мощная энергия, позволяющая играть большие серьезные роли, - отметил Крыжовников. - Когда я его пригласил, он уже знал об этом проекте и был рад поучаствовать. На площадке все сложилось лучшим образом. Петров задавал мне правильные вопросы про своего персонажа перед каждой сценой, а потом грамотно учитывал мои ответы в своей игре.

В драме Жоры Крыжовникова снялась молодая мама Анна Хилькевич. Фото предоставлено ТНТ

В драме Жоры Крыжовникова снялась молодая мама Анна Хилькевич. Фото предоставлено ТНТ

Герой "Звоните ДиКаприо" снимается в сериале про врачей. Фото предоставлено ТНТ

Герой "Звоните ДиКаприо" снимается в сериале про врачей. Фото предоставлено ТНТ

Несмотря на то, что «Звоните ДиКаприо!» позиционируется как драма, в ней все же присутствует юмор. Почему Жора Крыжовников не сделал чистую драму?

- Потому что присутствие юмора в «Звоните ДиКаприо!» помогает острее чувствовать боль. Мне кажется, юмор всегда допустим, он помогает жить. Главный герой иногда шутит, иногда попадает в забавные ситуации, но у нас нет цели высмеять его мир или болезнь. Просто мы хотели сделать его более реальным, с правдивым характером. А у нас люди в кругу близких еще и не на такие темы шутят. Юмор уменьшает зло, делает вещи ближе и понятнее, - считает режиссер.

Фото предоставлено ТНТ

Фото предоставлено ТНТ

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