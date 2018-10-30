2018-10-30T09:46:45+03:00
Общество

Министерство строительства Нижегородской области хочет признать ООО «МСК» банкротом

И.о. замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов обсудит строительство проблемного дома возле Почаинского оврага
Юлия ДАНЧЕНКО
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Министерство строительства Нижегородской области хочет признать ООО «МСК» банкротомМинистерство строительства Нижегородской области хочет признать ООО «МСК» банкротомФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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И.о.заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Морозов провел встречу с представителями австрийской компанией ЗАО «Штрабаг», где обсуждались вопросы достройки дома №36 на улице Ильинской, возле Почаинского оврага, а также возможная процедура банкротства ООО «МСК». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В ходе встречи австрийцы заверили нижегородского чиновника, что не намерены бросать строительство дома. Коммерческий директор ЗАО «Штрабаг» Рихтер Карстен сообщил, что завершение строительства дома — это репутационный вопрос для компании. «Штрабаг» взял на себя обязательства по теплоснабжению и электроснабжению дома, пока не будет решен вопрос с его достройкой. По словам Рихтера Карстена, у компании вызывает опасение большой объем дорогостоящих мероприятий по укреплению склона и реконструкции коллектора, которые необходимо выполнить в том случае, если оставить дом единственным построенным объектом запланированного жилого комплекса. Вместе с тем, главным аргументом для «Штрабага» остается мнение жителей района: хотят ли они видеть жилой комплекс с благоустроенным для прогулок одним склоном оврага или нетронутый овраг.

Кроме того, по словам представителя ЗАО «Штрабаг», компания заинтересована в продолжении совместной работы с нижегородским правительством.

Также на встрече Сергей Морозов сообщил, что министерство строительства Нижегородской области вместе с ЗАО «Штрабаг» собираются обратиться в суд и признать ООО «МСК» банкротом. На сегодняшний день, долг московской компании австрийским коллегам превышает 250 миллионов рублей.

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