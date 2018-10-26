100 лет ВЛКСМ: нижегородские ветераны пограничных войск рассказали, что не так с нынешней молодежью

26 Окт. 10:00 2018-10-26T14:15:15+03:00

Полковники в отставке поделились воспоминаниями о комсомоле на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM

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29 октября мы отмечаем 100-летие ВЛКСМ. Целая эпоха связана с грандиозными событиями, великими стройками, сражениями и настоящими подвигами. Судьбы миллионов людей связаны с комсомолом. Комсомол, как и пионерия, стал в жизни России, пожалуй, одним из многих удачных проектов советской эпохи, которым не перестают гордиться его ветераны. Своими воспоминаниями о роли и значении комсомола в эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM поделились ветераны пограничных войск Нижегородской областной общественной организации ветеранов «Нижегородский пограничник», полковники в отставке Борис Сундуков, Николай Торгашов, Георгий Рогоза и Анатолий Сомов.

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