11- летний Кирилл Гергель пропал в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 15:00 2018-11-02T15:42:02+03:00

Мальчика не могут найти после пожара на турбазе в Городецком районе Обновлено: Кирилл погиб во время пожара. Тело мальчика нашли в 15.30

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После страшного пожара, который случился ночью 2 ноября в деревне Соболиха Городецкого района, пропал 11-летний Кирилл Гергель.

Он не был эвакуирован вместе с остальными детьми. И его местонахождение неизвестно.

Приметы: среднего телосложения, волосы рыжие, глаза темные.

Был одет в белую футболку с символикой FIFA 2018, темно-серые штаны со светлыми лампасами и серые тапочки.

Напомним, сообщение о загорании поступило в ЦУКС в 04.25. На место выехали 32 спасателя и 12 единиц техники, однако огонь удалось победить далеко не сразу. Лишь в 05.47 пожар был локализован на площади 180 квадратных метров, а в 07.49 было ликвидировано открытое горение.

Еще до приезда пожарных из здания были эвакуированы 32 человека, в том числе 13 детей. Но Кирилла Гергеля среди них не было.