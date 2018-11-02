11- летний Кирилл Гергель пропал в Нижегородской области
После страшного пожара, который случился ночью 2 ноября в деревне Соболиха Городецкого района, пропал 11-летний Кирилл Гергель.
Он не был эвакуирован вместе с остальными детьми. И его местонахождение неизвестно.
Приметы: среднего телосложения, волосы рыжие, глаза темные.
Был одет в белую футболку с символикой FIFA 2018, темно-серые штаны со светлыми лампасами и серые тапочки.
Напомним, сообщение о загорании поступило в ЦУКС в 04.25. На место выехали 32 спасателя и 12 единиц техники, однако огонь удалось победить далеко не сразу. Лишь в 05.47 пожар был локализован на площади 180 квадратных метров, а в 07.49 было ликвидировано открытое горение.
Еще до приезда пожарных из здания были эвакуированы 32 человека, в том числе 13 детей. Но Кирилла Гергеля среди них не было.