Валерий Чкалов лидирует в опросах по выбору имени для нижегородского аэропорта

СЕГОДНЯ 11:40 2018-11-02T12:29:13+03:00

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Конкурс «Великие имена России» по выбору имени для нижегородского аэропорта вызвал небывалый ажиотаж. Жители города и области активно предлагали имена известных нижегородцев, принимали участие в голосовании. Вариантов было много, однако большинство нижегородцев были единодушны. Лидером всех опросов стал великий летчик Валерий Чкалов, совершивший первый беспосадочный перелет через Северный полюс. Победил он и в опросе «Комсомольской правды» - Нижний Новгород», который проводится в нашей группе в социальных сетях.

Валерий Чкалов – лидирует в опросах по выбору имени для нижегородского аэропортаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Память Валерия Чкалова в Нижегородской области чтят до сих пор: в его честь назван город, в котором он родился, одна из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода – Чкаловская лестница, рядом с которой возвышается памятник нашему великому земляку, Дворец детского творчества в центре Нижнего Новгорода тоже носит имя Валерия Чкалова.

Многие известные нижегородцы тоже выступили за Валерия Чкалова.

- Чкалов, - слово яркое, звонкое, запоминающиеся, - сказала «Комсомолке» политолог Валентина Бузмакова. - Чкалов - это эпоха целая. Мне нравится его дерзкий характер, воля к жизни. Чкалов – это настоящий герой.

Валентину Бузмакову поддержали уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Надежда Отделкина и ректор НГТУ имени Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев.

Потомки Валерия Чкалова очень гордятся тем, что слава великого летчика стала народной, и нижегородцы до сих пор относятся к нему с почтением.

Валерий Чкалов – лидирует в опросах по выбору имени для нижегородского аэропортаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Ко мне обратился не один десяток человек с вопросом: «А ты за кого будешь голосовать?», - рассказал «Комсомолке» двоюродный племянник известного летчика Алексей Чкалов. - Я, честно говоря, не участвовал в голосовании и весь наш род Чкаловых не участвовал. Мы очень любим и уважаем Валерия Павловича Чкалова, но нам важна та любовь, которую Валерий Павлович завоевал в 1930-е годы. И она, судя по опросам, живет до сих пор.

По словам Алексея Чкалова, это имя обязывает быть честным, порядочным и трудолюбивым.

- И все наши родственники именно такие, - с гордостью рассказал Алексей Чкалов. - Мой брат Валерий Чкалов – орденоносец, три пятилетки сделал за 3,5 года. И другие родственники достойны этого имени. Валерий Павлович Чкалов был справедливым, мужественным, честным. Это подтверждается многими людьми. И то что сегодня многие нижегородцы называют имя Валерия Чкалова – это лучшая медаль, лучшая оценка его жизни.

Валерий Чкалов – лидирует в опросах по выбору имени для нижегородского аэропортаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Напомним, проект «Великие имена России» проходит по всей стране. Жители крупных городов выбирают имя великого земляка, в честь которого будет назван аэропорт в их городе. В скором времени для каждого города ВЦИОМ выберет три самых популярных имени, после чего начнется голосование. Имя, которое победит, будет установлено на здании аэровокзала.

Однако это будет не официальное название аэропорта, поэтому никакие документы переделывать не придется. Нижегородский аэропорт во всех бумагах по-прежнему будет именоваться Стригино.