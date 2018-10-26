Из-за наводнения в Краснодаре нижегородские дети оказались в ловушке:15 часов они просидели в застрявшем поезде без света и туалета

СЕГОДНЯ 15:35 2018-10-26T17:04:44+03:00

Для того чтобы поддержать остальных пассажиров, они устроили концерт прямо в вагоне

Изменить размер текста: A A

Воспитанники детской школы искусств №14 Ленинского района Нижнего Новгорода очень ждали поездку на международный исполнительский детский конкурс, который должен был состояться в Лоо. Юные скрипачи, актеры и целый хор днями напролет репетировали и оттачивали свое мастерство.

Первыми на конкурс поехали скрипачи и ученики театрального класса. Всего восемь детей от 6 до 13 лет и шесть взрослых. 23 октября они сели в поезд до Адлера и отправились покорять курортный город.

- Еще вечером 24-го мне стали писать друзья о наводнении в Туапсе. Мы проснулись в 6 утра и поняли, что поезд стоит. Не доехали до Горячего Ключа, - написала на свой страничке в социальной сети преподаватель по классу скрипки ДШИ №14 Ксения Отдельнова. - Сначала говорили, что через пару часов поедем, потом была информация, что поезд дотолкают до Горячего Ключа, а дальше нас пересадят на автобусы. К тому времени мы насмотрелись страшных картинок в интернете и поняли, что встали надолго. К вечеру уже все мечтали уехать домой. Стало ясно, что дороги просто нет. Начальник поезда и проводники в один голос твердили, что нам очень повезло, что мы не доехали и стоим еще в более или менее комфортных условиях, что некоторые поезда застряли в тоннелях.

Нижегородские дети 15 часов провели в поезде без света и туалетовФото: СОЦСЕТИ

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» связалась с Ксенией Отдельновой.

- Мы стояли на станции Шендзий (в 15 километрах от Коаснодара - Прим.ред.) с 6 утра до 21 вечера, рассказала преподаватель «Комсомолке». - Где-то в 11 часов детям выдали горячее питание и сухой паек. Вода была в вагоне, кипяток тоже. В нашем вагоне не работали туалеты, сначала ходили на улицу в станционный туалет, потом выяснилось, что в соседних вагонах работают. Днем всем пассажирам выдали по «Дошираку» и прянику. Сейчас, на следующий день, на станции Россошь выдали галеты, мясной паштет и по бутылке воды. Правда, мы уже купили кое-что на станции сами. Наши дети (хорошо, что их целая компания) играли, общались и отвлекались этим от всех неудобств. Сначала было, что и плакали некоторые. Пассажиры звонили и в МЧС, и в приемную главы республики Адыгея, все только "принимали информацию". Начальник поезда старалась всех успокоить, делала все, что могла. Работников поезда винить нельзя, а вот к РЖД вопросы возникают.

Преподаватели школы искусств и родители, которые поехали вместе с детьми, как могли подбадривали детей. Они даже устроили импровизированный концерт в вагоне.

- Мы получили положительные эмоции. Удивительные, одаренные дети проникновенно и со страстью выступали перед нами, - написали пассажиры вагона, в котором ехали юные музыканты.

После чего начальник поезда пригласил нижегородцев выступить в вагоне-ресторане застрявшего поезда.

Вечером 25 октября поезд добрался до Краснодара. И через несколько часов они двинулись в обратную сторону.

- Хорошо, что поезд развернули в Нижний и нас никуда не пересаживали, - сказала Ксения Отдельнова. - Сейчас и туалеты, и розетки, и вагон-ресторан работают. Дети накормлены, играют.

Нижегородские дети 15 часов провели в поезде без света и туалетовФото: СОЦСЕТИ

Директор детской школы искусств №14 Марианна Пазушкина рассказала «Комсомолке», что вслед за скрипачами и актерами на конкурс должен был поехать школьный хор «Мечта». Но в последний момент поездку все же отложили, и все билеты вернули. Также, по словам Марианны Пазушкиной, организаторы конкурса обещали вернуть организационный взнос.

- Наши дети ездили на этот конкурс два года назад, и все у них прошло хорошо, - говорит директор школы искусств. – В этом году, конечно, тоже надеялись, но бороться со стихией нам не под силу.

Напомним, 24 октября по территории Краснодарского края прошел циклон с сильным дождем. А ночью на перегоне Греческий – Туапсе смыло насыпь длиной 200 метров, на станции Туапсе и перегоне Греческий – Кривенковская вода затопила железнодорожные пути, а на станции Водопадный произошел сход селя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/675126" frameborder="0"></iframe> Наводнения в Краснодарском крае.

ЦИФРЫ

Из-за размыва железнодорожных путей отменены два нижегородских поезда № 88 и №312 Адлер – Нижний Новгород. Выбраться из курортной зоны не могут почти три тысячи человек, которые были расселены по разным городам. 1731 человек, в том числе 234 ребенка, находятся в Адлере, 1141, из которых 49 детей, ждут отправления в Туапсе и еще 76 человек размещены в детском лагере «Орленок» в Туапсинском районе.

Все поезда сейчас доезжают только до Краснодара, а потом поворачивают в обратную сторону.

КАК ВЕРНУТЬ БИЛЕТЫ

Отказаться от уже купленных билетов до Адлера на отмененные из-за стихии поезда, можно в железнодорожной кассе АО "ФПК" (они находятся на территори вокзала) или же через сайт ОАО «РЖД», если у вас электронный билет. Стоимость проезда будет возвращена полностью без удержания платежей и сборов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

После наводнения авиаперевозчик поднял цены на авиабилеты из Сочи в Краснодар (подробности)

Синоптики: Причиной наводнения в Краснодарском крае стало глобальное потепление (подробности)

Жители Туапсе: сидим без воды, ливневки еще не расчищены и снова пошел дождь (подробности)