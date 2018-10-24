Найти дополнительный заработок в Нижнем Новгороде стало намного проще

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-24T16:22:00+03:00

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В последнее время уровень цен в магазинах Нижнего Новгорода постоянно повышается, а вот зарплаты почти не меняются. В результате нижегородцы стали более активно искать подработку, в том числе стали обращаться в Центр занятости населения Нижнего Новгорода.

- Если два-три года назад это было 15 процентов из всех обратившихся граждан, то сейчас почти 30 процентов, - рассказала директор ГКУ «Центр занятости населения города Нижнего Новгорода» Людмила Егорова во время «круглого стола» в пресс-центре «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде».

Но много и тех, кто самостоятельно ищет дополнительную работу. Согласно статистике, большой процент тех, кто мечтает о дополнительном заработке, становится риелтором.

- Риэлторы всегда нужны, - убеждена вице-президент НГСР, директор агентства недвижимости «Кварц» Ирина Малыгина. - Каждой семье нужен дом, и каждой семье нужен проводник в таком важном решении, как улучшение жилья. В Нижнем Новгороде очень много желающих изменить свои жилищные условия. Согласно последним опросам более 68 процентов нижегородцев сказали, что нуждаются в изменении жилищных условий.

А значит, работы у риэлторов непочатый край. К сожалению, многие не знают, в чем именно состоит работа риэлтора, и эта неизвестность часто пугает.

- Агентству недвижимости «Кварц» уже 18 лет, и почти столько же существует наш учебный центр, где мы с нуля обучаем всех, кто хочет стать риэлтором. Причем первая неделя обучения проходит бесплатно. Мы рассказываем базовые вещи, объясняем особенности профессии. И человек должен решить, подходит ли ему такая работа, готов ли он к ней, - рассказала Ирина Малыгина. - Для тех, кто остается с нами работать, мы проводим тренинги, курсы, привозим тренеров-риэлторов как из России, так из-за рубежа. Все, кто успешно работает в «Кварце», отлично сдают квалификационные экзамены и получают сертификат соответствия Национальному стандарту российского образца.

Причем, по словам Ирины Малыгиной, начать зарабатывать в агентстве можно уже с первых недель. Дело в том, что новичкам и тем, кто работает по совместительству, помогает большая команда «Кварца», где есть все необходимые специалисты. Новичок никогда не останется один, ему всегда помогут, подскажут, подстрахуют. Именно поэтому агентство «Кварц» приглашает не только безработных нижегородцев, но и тех, кто работает посменно. Причем возраст здесь совершенно не важен.

- У меня работают девочки от 20 до 67 лет, - смеется Ирина Малыгина. - Возраст здесь не играет никакой роли. В агентстве «Кварц» работает много и пенсионеров, и студентов, и молодых мам. Главное - это желание работать, быть интеллигентным и любить людей.

Очень важно найти подход к людям, заинтересовать их, понять чего именно им необходимо, поэтому профессия «риэлтор» очень востребована и вымирание из-за компьютерных технологий ей не грозит.

- Каждая сделка уникальна, - убеждена Ирина Малыгина. - Очень часто мы выстраиваем цепочку из пяти - семи семей, и у каждой из них своя история: тут материнский капитал, тут ипотека, тут разъезд, тут «сложная бабушка». Какой компьютер, какой интернет сможет связать всех этих людей, уладить разногласия и сделать так, чтобы все они были счастливы и каждый получил свой дом? Это невозможно. Для этого нужен помощник - человек, риэлтор.

Подытоживая свое выступление, Ирина Малыгина пригласила всех желающих работать риэлтором в новый комфортный офис агентства «Кварц» на Мещерском бульваре, 9. Площадь офиса 900 кв. м, здесь есть все условия для продуктивной работы и взаимодействия с сотрудниками, клиентами и руководителями.

Для тех, кто не видит себя в роли риелтора, в Нижнем Новгороде есть и другие возможности для подработки. Так, в АНПОО «Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления» мужчинам предлагают пройти курсы охранника. Срок обучения всего две недели, куда входит теоретическая часть, физическая подготовка и курс оказания первой медицинской помощи. После чего все, кто окончил курсы, получают удостоверение охранника и проходят регистрацию в Росгвардии.

Для женщин, которые ищут временную работу, прекрасно подойдет профессия архивиста, которую также можно получить в колледже.

- С архивным делом в Нижнем Новгороде очень плохо, им мало кто занимается, - говорит директор АНПОО "Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления" Юрий Комиссаров. - Мы обучаем архивному делу с нуля, после чего люди могут работать с архивами предприятий, например, судов, таможни.

Обучающие курсы проводят бывшие работники нижегородского областного архива.

Работа с одним архивом проходит на протяжении одного- четырех месяцев. После чего работа заканчивается. И когда возникает потребность, архивиста могут снова позвать на работу.

Кроме того, в колледже можно получить профессию флориста, печника, ландшафтного дизайнера.

Для молодых мам, которые находятся в декрете, но имеют возможность подрабатывать, такую возможность предоставляет НРООИ «Социальная реабилитация». Здесь проводятся различные курсы, где можно получить новую профессию или же новые знания в той сфере, где женщина работала до декрета. Кроме того, Центр предоставляет коворкинг-площадку с детской зоной, где с детьми занимается профессиональный воспитатель.

Возможностей для получения дополнительного заработка сегодня очень много. Главное - быть активным и иметь желание работать.