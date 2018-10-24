2018-10-24T16:41:48+03:00
Общество

«Она мне три двойки поставила»: Школьник из Сарова решил продать на «Юле» свою учительницу по ИЗО

Он разместил объявление в разделе «животные, грызуны»
Юлия ИСАЕВА
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Школьник из Сарова решил продать на «Юле» свою учительницу по ИЗОШкольник из Сарова решил продать на «Юле» свою учительницу по ИЗОФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Какие только объявления ни встречаются на интернет-сайтах, специализирующихся на продажах: еда, мебель, одежда. Но иногда можно встретить то, что разделит жизнь на «до» и «после». Сейчас нижегородцы активно обсуждают в соцсетях объявление школьника из Сарова который решил продать на «Юле»…. свою учительницу по изобразительному искусству.

«Продам училку по ИЗО» - именно так озаглавил свое объявление Андрей Ф. Он прикрепил туда фото женщины и назвал ее имя и отчество. Более того, шутник создал эту страницу в разделе «животные, грызуны».

Вот такое объявление разместил школьник Фото: СОЦСЕТИ

Вот такое объявление разместил школьникФото: СОЦСЕТИ

- Купите, пожалуйста, эта с*** мне три двойки поставила, - добавил в описании саровский школьник.

Через несколько часов его объявление было заблокировано, а пользователи соцсетей возмутились не на шутку.

- Мамкин революционер, насколько я помню школу, чтобы получить двойку по ИЗО это вообще надо не сделать ничего, - прокомментировал Денис Б.

- Урод. Но, увы, это мы их воспитали так, - добавил Евгений К.

- Раньше уважаемая профессия была - учитель! А сейчас их ни во что не ставят, очень за них обидно, - возмутилась Сандра К.

- В- Воспитание. Куда катится этот мир? – задалась вопросом Татьяна Ж.

«Комсомолка» попыталась выяснить, может ли школьнику грозить ответственность за такие поступки. Как сообщил нижегородский юрист Дмитрий Смирнов, родителей мальчика (если ему нет 16) могут оштрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей за хулиганство.

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