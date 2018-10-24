2018-10-24T11:40:14+03:00
Общество

«Наша игра развалилась»:тренер БК «НН» прокомментировал проигрыш нижегородцев испанцам

«Мурсия» выиграла со счетом 72:51
Глеб ТУМАНОВ
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Большую часть игры нижегородцы сыграли без Кендрика ПерриБольшую часть игры нижегородцы сыграли без Кендрика ПерриФото: БК Нижний Новгород
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23 октября состоялась игра нижегородских футболистов с испанской «Мурсией». БК «НН» уступили испанцам – матч окончился со счетом 72:51. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского клуба.

После забитого мяча Кендрик Перри ушел с паркета, так как почуствовал боль в ребрах. В матче не принимал участие и Владимир Драгичевич, сломавший палец.

Соперник захватил инициативу в начале игры и завершить матч победным счетом нижегородским футболистам так и не удалось.

- Если бы кто-то перед началом этого матча сказал, что мы пропустим 72 очка, я бы, не задумываясь, согласился, но, к сожалению, нас сегодня преследовали проблемы с атакой. Мы остались без Владимира Драгичевича. На прошлой игре в Минске он получил перелом пальца и если мы попробуем выпустить его сейчас, то можем усугубить ее, и тогда он пропустит сезон. Большую часть матча мы провели без основного разыгрывающего Кендрика Перри, почувствовавшего боль в ребрах. Нам еще только предстоит узнать, что с ним произошло.

Наша игра сегодня развалилась. И у меня нет ни одной претензии к команде, - прокомментировал проигрыш главный тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич.

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