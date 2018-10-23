2018-10-23T16:07:11+03:00
Общество

Нижегородцы могут предложить собственный вариант названия для аэропорта «Стригино»

Предложения принимаются на сайте конкурса «Великие имена России»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Нижегородцы могут предложить собственный вариант названия для аэропорта «Стригино»Нижегородцы могут предложить собственный вариант названия для аэропорта «Стригино»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Нижегородцы могут предложить свой вариант имени для аэропорта «Стригино» - 22 октября стартовал второй этап конкурса, на котором принимаются любые варианты альтернативного названия. Для этого необходимо авторизоваться на сайте конкурса «Великие имена России» и заполнить соответствующую форму, после чего выбрать название города из общего списка из 45 аэропортов и указать свой вариант имени-претендента. Так, например, многие нижегородцы в качестве альтернативного имени аэропорту предлагают Бориса Немцова, Андрея Сахарова и Евгения Евстигнеева.

Один человек может предложить не более одного варианта для одного аэропорта. Для того, чтобы имя попало в лонг-лист, оно должно быть предложено не менее чем 500 участниками. Сбор дополнительных вариантов заканчивается в 12:00 в воскресенье, 28 октября.

С 29 октября по 7 ноября будет проходить третий этап конкурса – анонимный социологический опрос, по итогам которого будет составлен шорт-лист из трех имен. Четвертым этапом – с 8 по 30 ноября – станет финальное голосование, которое будет проводиться на официальном сайте конкурса, в социальных сетях, посредством SMS-голосования и методом анкетирования.

Победители конкурса будут объявлены 5 декабря 2018 года.

Напомним, в настоящее время на сайте «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» и в сообществах СМИ в социальных сетях проводится голосование. Из предложенных имен лидирует Валерий Чкалов, в тройку самых популярных вариантов также входят Максим Горький и Серафим Саровский.

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