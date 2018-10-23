Интимная пластика в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-23T11:24:41+03:00

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Пластика женских интимных органов становится необыкновенно популярной. Женщины самых разных возрастных категорий все чаще обращаются к услугам интимного пластического хирурга.

Женщина должна быть прекрасна во всем! Современная медицина дает ей возможность чувствовать себя уверенной и счастливой в различных жизненных ситуациях! Одним из медцентров в Нижнем Новгороде, где проводятся операции по интимной контурной пластике, является Онли Клиник.

Женская интимная контурная пластика: популярные операции.

Пластика половых губ (как малых, так и больших) - одна из самых востребованных операций в области интимной хирургии. Сюда относятся - лабиопластика, интимный филинг больших и малых половых губ.

Лабиопластика – это хирургические операции, проводимые с большими или малыми половыми губами, в результате которых изменяются их форма, размеры и объем.

Интимная лабиопластика необходима, если присутствует асимметрия малых половых губ. Также лабиопластику женщинам делают по медицинским показаниям, таким как травматизация половых органов, воспалительные процессы, проблемы и неудовлетворенность при интимной близости, деформация губ после абортов, родовых разрывов, различных травм.

Цель пластики половых губ – это придание женским гениталиям более эстетичного вида, избавление от неудобства во время занятий спортом, а иногда и просто при ходьбе, избавление от болей во время полового акта, разбрызгивания мочи.

Пластика малых половых губ. Хирургические манипуляции на малых половых губах проводятся также по медицинским и эстетическим причинам.

Специалисты рекомендуют женщинам пластику малых половых губ в таких случаях, когда малые губы не закрываются большими, если кожа на губах стала дряблой и обвисла, если с возрастом ухудшился оргазм и в некоторых иных ситуациях.

Резекция малых половых губ может быть клиновидной или краевой.

Пластика малых половых губ требует применения местной анестезии.

Такие процедуры делают в Онли Клиник, как пластика влагалища, пластика клитора, увеличение точки G, благодаря которым во много раз увеличивается наслаждение во время полового акта.

Востребованной в последнее время является гименопластика - восстановление девственности. Гименопластика возвращает девственной плеве первоначальный вид даже после рождения нескольких детей или абортов. Гименопластика позволяет женщине оставаться «девочкой» столько, сколько она захочет.

Интимное омоложение влагалища также проводится в эстетических и медицинских целях.

По медицинским показателям эта процедура избавляет женщин от недержания мочи, потому что пластика влагалища эффективно укрепляет внутренние мышцы. Также пластика влагалища может проводиться из - за выпадения (опущения) матки.

Операция по пластике влагалища – серьезное хирургическое вмешательство. Пластику влагалища могут делать только сертифицированные специалисты – гинекологи и только в учреждениях, специализирующихся на пластической хирургии, располагающих высококвалифицированным медицинским персоналом и современным высоко технологичным оборудованием.

Вагинопластику или пластику влагалища в Нижнем Новгороде нужно делать в профессиональной проверенной МедКлинике, такой как Онли Клиник.

Пластика влагалища часто проводится с целью его сужения.

Операция по сужению влагалища проводится для улучшения ощущений во время интимной близости. Сужение влагалища позволяет женщине получать более сильное сексуальное удовольствие.

Пластические процедуры по уменьшению влагалища являются востребованными и популярными в Онли Клиник.

Также возможно проведение в Онли Клиник операций по уменьшению входа во влагалище, которые затрагивают поверхностные слои слизистой, укрепляя кольцо входа во влагалище. У современных женщин это наиболее популярная разновидность пластики влагалища.

Операция по сужению влагалища предполагает ушивание его стенок с иссечением избыточной ткани. После такой операции послереабилитационный период довольно непродолжительный и рубцы после такой операции практически незаметны и не мешают полноценной жизнедеятельности женщины.

Такой дефект половых органов женщины, как ослабление задней стенки влагалища, также требует оперативного вмешательства. Ослабление задней стенки влагалища может привести к опущению или даже опущению матки и влагалища.

Причины ослабления стенок влагалища- это возрастные изменения и деформации влагалища под влиянием таких факторов, как рождение крупного ребенка; травматические или тяжелые роды; многочисленные или длительные роды; удаление матки без одновременной фиксации купола влагалища; ослабление тонуса мышц.

Реабилитация после пластики влагалища и интимной контурной пластики.

Реабилитация после пластики влагалища и процедур по интимной пластике, как правило, длится около месяца. В течение этого времени нужно воздерживаться от половых контактов.

Для проведения операции по коррекции интимных органов в Онли Клиник, женщина должна записаться на консультацию к доктору – гинекологу Онли Клиник, пройти необходимое обследование и сдать анализы.

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