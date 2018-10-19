Будущее нижегородского метрополитена – станции «Оперный театр» и «Сенная»

19 Окт. 10:00 2018-10-19T18:00:27+03:00

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После открытия станции метро «Стрелка» нижегородцы гадали – куда дальше пойдет метрополитен? Неужели наконец-таки до центра Сормова? Может, к Дворцу Спорта по проспекту Гагарина? На днях ситуация прояснилась: в планах начать одновременное строительство станций около Оперного театра и площади Сенной. Подробности проекта этих станций обсудили с транспортным обозревателем Александром Седовым и градозащитницей Марией Поповой на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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