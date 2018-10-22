«Навестите никому не нужную бабушку»: История брошенной старушки возмутила нижегородцев

22 Окт. 18:55 2018-10-22T18:59:55+03:00

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«Меня поразило скотское отношение»

- В 12 больнице в Роще в хирургическом отделении лежит никому не нужная бабушка. На что хватает моих сил делаю, но я там не всегда и ухаживаю за своим близким человеком. Из родственников племянник, но он отказался её навещать. У кого доброе сердце, придите навестите. Нужны одноразовые пелёнки, памперсы для взрослых и пара ободряющих слов, - с таким криком о помощи к нижегородцам в социальных сетях на днях обратилась Анастасия Фруктовая.

Этот пост мгновенно облетел все городские паблики. На просьбу нижегородки откликнулись десятки нижегородцев: кто-то привез памперсы, кто-то - еду, а кто-то – и вовсе решил забрать бабушку к себе.

- Бабушку перевели в реанимацию, там за ней хороший уход, - спустя сутки рассказала Анастасия на своей странице. - К ней ходят волонтеры. Неравнодушные люди собрали деньги, есть желающие забрать её к себе. Видимо, у народа накипело, и такое скотское отношение к больным, которое я увидела в 12 больнице, вызвало шквал комментариев.

Надо сказать, что городская клиническая больница № 12 действительно создает тягостное впечатление: устаревшая мебель, давно не ремонтированные палаты, угрюмый персонал. Однако неужели медики действительно не подходят к брошенной бабушке?

Теперь бабушку уже перевели в реанимацию, и ее кровать пуста.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Теперь бабушку уже перевели в реанимацию, и ее кровать пуста.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Теперь бабушку уже перевели в реанимацию, и ее кровать пуста.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- На самом деле все это сильно преувеличено, - уверена соседка по палате одинокой бабушки Юлия Кадочигова. – Я лежу здесь с субботы и сама лично видела, как бабушку мыли, и как персонал менял ей пеленки. Она не совсем в адекватном состоянии – периодически то кричит, то уверяет, что где-то убивают ее ребенка. Что касается того, что тут не кормят и пить не дают, так многим после операции или перед ней нельзя ни пить, ни есть – просто по медицинским показаниям. Может быть, именно это и наблюдала возмущенная нижегородка.

Главный врач больницы Вячеслав Лазарев комментировать данную ситуацию отказался, сославшись на запрет самой нижегородки.

- Она против разглашения какой-либо информации о ней и состоянии ее здоровья, - подчеркнул Вячеслав Михайлович.

А была ли бабушка…

Тем не менее, вскоре выяснилось, что в поле зрения журналистов 61-летняя Ирина Вепрева (имя героини изменено – прим. Ред.) попадает не первый раз. Не далее как семь лет назад федеральные СМИ облетел сюжет о том, что эту бабушку выгнал из дома собственный племянник. Якобы она прописала его в квартиру, а потом сама была вынуждена жить на свалке. По всему выходило, что именно этот племянник отказывался теперь навещать ее в больнице. Чтобы выяснить, что за черная кошка пробежала между родственниками, «Комсомолка» отправилась в ту самую квартиру, которую они семь лет назад делили между собой.

Старенький двухэтажный дом с облупленными стенами и проржавевшей лестницей явно нуждается в ремонте. Раньше все квартиры здесь были коммунальными, но потом хозяева выкупили дополнительные квадратные метры и обзавелись полноценным жильем. Так сделал и племянник Ирины Вепревой.

Вот та самая квартира, из которой якобы выгнал бабушку племянник.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Эта квартира досталась Сергею от родителей. Потом он выкупил долю соседей по коммуналке и объединил их, - рассказывает соседка Ирина Куркина. – Эта его тетка к этой квартире никакого отношения не имела. Лет 15 назад у нее погиб сын, и она начала сильно пить. Дошло до того, что она пропила собственную квартиру. Оставшись без крыши над головой, начала скитаться по помойкам. Тогда Сергей и забрал ее к себе – жалко же, родная кровь!

Вот только тяга к спиртному оказалась сильнее. Сбегая из квартиры, бабушка продолжала ходить по забегаловкам. Однажды племяннику надоело разыскивать ее по окрестным свалкам, и он ее там оставил. Тогда-то сердобольные прохожие и вызвали журналистов – дескать, пожилой человек пропадает на улице.

- Пьянки прекратились только после того, как она сломала шейку бедра и перестала выходить на улицу, - вспоминает Ирина Куркина. – Последние несколько лет она практически не встает, а Сергей за ней ухаживает. Неделю назад она перестала есть, тогда-то он и вызвал скорую помощь. Они и брать ее не хотели - зачем им лежачая больная? Еле уговорил. Как так получилось, что ее везде представили брошенной, понятия не имею!

Между тем, нижегородцы продолжают делать перепосты с просьбой помочь брошенной бабушке. В социальных сетях даже появились специальные чаты и страницы по оказанию ей помощи. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.