Благоустройство в Нижнем Новгороде: эксперт ОНФ о работах в скверах и парках города
19 октября эксперты Общероссийского народного фронта проверили, как обстоят дела с благоустройством территорий в Нижнем Новгороде в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды»: сквера 1905 года, Щелоковского хутора, парка «Дубки», сквера на улице Прыгунова, сквера в центре Сормова, сквера имени Грабина и сквера Григорьева. О результатах объезда в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала эксперт регионального штаба Общероссийского народного фронта Светлана Крюкова.
Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!
Благоустройство в Нижнем Новгороде: эксперт ОНФ о работах в скверах и парках города