2018-10-19T18:31:11+03:00
Общество

Куда пойти на выходные 20 и 21 октября 2018 года в Нижнем Новгороде

Концерт Макса Коржа, японское кино и андеграудный футбол
Анастасия НАЗАРОВА
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Любимец молодежи Макс Корж даст большой сольный концерт в Нижнем Новгороде. Фото: http://maxkorzh.by/Любимец молодежи Макс Корж даст большой сольный концерт в Нижнем Новгороде. Фото: http://maxkorzh.by/
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Впереди нас ждут выходные, а это значит, что есть время на развлечения. «Комсомольская правда - Нижний Новгород» составила афишу на ближайший уикенд.

«Обе две» в городе!

Популярная музыкальная группа «Обе две» даст бесплатный концерт по случаю дня рождения «Меги». Праздничная программа начнется в 14:00. Кроме звездных гостей на сцене выступят группы Thy Valley и Funkeys. (0+)

20 октября, 17.00

ТЦ «Мега», д. Федяково

Вход свободный

Потанцуем?

В эту субботу состоится танцевальный турнир Just Dance. Мероприятие для тех, кто хочет потренироваться и попробовать свои силы перед главным турниром, который пройдет 4 ноября. Победителей и призеров ждут подарки. Количество участников ограничено. (0+)

20 октября, 14.00

ТРК «Небо», ул. Большая Покровская, 82

Вход свободный

Знакомьтесь, японский кинематограф

В рамках фестиваля «Японская осень в Нижнем Новгороде» киноманам покажут лучшие фильмы режиссеров страны восходящего солнца. В субботу состоится показ «Сказки о самурайской кухне. Истории о настоящей любви» (16+), а в воскресенье - «Мамэсиба» (12+).

20-21 октября, 15:40

Кинотеатр «Орленок», ул. Большая Покровская, 39

Вход бесплатный по приглашениям (можно взять в кассе «Орленка»)

Форум для ценителей чтения

В год 150-летия со дня рождения Максима Горького состоится форум участников литературного процесса, ценителей художественного слова и чтения, профессионалов, молодых авторов, издателей и читателей.

В рамках Нижегородского литературного форума состоится заинтересованный разговор о проблемах современной русской литературы, чтения, авторских стратегиях взаимодействия с издателями и читателями, взаимопроникновения жанров, литературной критике и т.д. Завершится форум красочным гала-концертом. (0+)

20 октября, 10.00 - 19.00

Нижегородская областная библиотека им. Ленина, ул. Варварская, 3г

Вход свободный

«Господин Памятник» и «Богомол»

Оркестр «Господин Памятник» исполняет камерную музыку в жанре неоклассики, блюза, акустического рока. В репертуаре присутствуют как авторские композиции, так и собственные переложения известных (и малоизвестных) музыкальных произведений.

Также оркестр создает и исполняет музыку для театральных постановок («Странный балет, в котором девочка подарила мальчику яблоко», Freedom for Frida Маши Лутошкиной). (12+)

20 октября, 19.00

«Поднебесная», ул. Ковалихинская,4а

Билеты: 400-500 рублей

Андеграудный футбол

Воскресным вечером нижегородцев ждет любительский футбол 8х8. На поле выйдут «Партизан» и «Урарту». Эти команды уже играли между собой в финале весеннего малого Кубка ННЛФЛ в этом году. Была очень напряженная и боевая ничья и напряженная серия пенальти. Настоятельно рекомендуем захватить с собой плед, горячий чай и хорошее настроение! (0+)

21 октября, 19.00

Стадион «Северный», ул. Дьяконова, 31

Вход свободный

Песочное «привидение»

В Нижнем Новгороде представят музыкально-песочное шоу «Кентервильское привидение» по одноименному произведению Оскара Уайлда. В нем предостаточно и тонкой иронии, и философских рассуждений о жизни, смерти и любви, а также о том, как побороть страх и усыпить привидение…

В программе: И. Бах, Дж .Пахельбель, В .Моцарт, Ж.Бизе, Г. Пуньяни. Живое слово. (0+)

21 октября, 14.00

Арт-клуб «Маяковка», ул. Рождественская, 10

Билеты: от 300 рублей

Талантливый парень Макс Корж

Популярный певец с легкостью может простыми и точными фразами передать целую гамму чувств и мыслей, близких многим. И сделать это в красивой, хитовой форме. Говорят, билеты расходятся как горячие пирожки. (12+)

21 октября, 18.00

КРК «Нагорный», пр. Гагарина, 29

Билеты: 2200-3000 рублей

«Спартанская миля»

Прошло огненное лето, все зарядились солнечной энергией, загорели, набрались летнего позитива и продолжают заниматься спортом вместе и заряжаться позитивной энергией на Нижневолжской набережной. В воскресенье состоится очередной фитнес-марафон. (0+)

21 октября, 10.00

У катера «Герой» (внизу Чкаловской лестница)

Вход свободный

«Напевы звонких струн»

Нижегородский русский народный оркестр представляет концерт с замечательным музыкантом, композитором, гусляром Константином Шахановым.

Гусли, пожалуй, один из самых древних русских народных инструментов, но если выдумаете, что они ушли в прошлое, этот концерт развеет всякие сомнения.

Старинные сказания и современные ритмы, русские плясовые на новый лад и лирические напевы затрагивают самые глубокие душевные струны в мастерском исполнении одного из лучших гусляров России.

21 октября, 13.00

Концертный зал Нижегородской консерватории, ул. Пискунова, 40

Билеты: 300 рублей

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