2018-10-24T14:05:56+03:00
Общество

На детский сад в Нижнем Новгороде упал автокран

Водитель автокрана сбежал
Юлия ДАНЧЕНКО
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На детский сад в Нижнем Новгороде упал автокранНа детский сад в Нижнем Новгороде упал автокранФото: скрин с видео
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Сегодня, 24 октября, на детский сад №361, который расположен на улице Анатолия Григорьева, 1 упал автокран.

- Опоры автокрана, который работал рядом с детским садом, поехали из-за размягчившегося грунта, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в МЧС по Нижегородской области. – В результате автокран накренился и задел одно из зданий садика.

Однако само строение не пострадало. С детьми и сотрудниками детского сада тоже все в порядке. По данным МЧС, их даже не пришлось эвакуировать. На момент падения крана в детском саду находилось 100 детей и 20 человек персонала. Сейчас на месте работают службы экстренного реагирования, представители администрации Канавинского района, представители управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

По словам очевидцев, все, кто работал с автокраном, после его падения сразу же сбежали.

Автокран упал на детский сад в Нижнем Новгороде.

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