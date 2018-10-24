СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-24T14:05:56+03:00

На детский сад в Нижнем Новгороде упал автокран Фото: скрин с видео

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 24 октября, на детский сад №361, который расположен на улице Анатолия Григорьева, 1 упал автокран.

- Опоры автокрана, который работал рядом с детским садом, поехали из-за размягчившегося грунта, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в МЧС по Нижегородской области. – В результате автокран накренился и задел одно из зданий садика.

Однако само строение не пострадало. С детьми и сотрудниками детского сада тоже все в порядке. По данным МЧС, их даже не пришлось эвакуировать. На момент падения крана в детском саду находилось 100 детей и 20 человек персонала. Сейчас на месте работают службы экстренного реагирования, представители администрации Канавинского района, представители управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

По словам очевидцев, все, кто работал с автокраном, после его падения сразу же сбежали.