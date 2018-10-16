«Эй, вы там, наверху!»: ремонт и шумные вечеринки могут оказаться под запретом с 20:00 в Нижегородской области

16 Окт. 10:00 2018-10-16T18:59:02+03:00

Ремонт и шумные вечеринки могут оказаться под запретом с 20:00 в Нижегородской области Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области могут внести изменения в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан». Если поправки будут приняты, в будние дни запрещено будет шуметь с 20:00 до 7:00, а в выходные – с 20:00 до 10:00. Для сравнения, в нынешней редакции закона тишина должна наступать в 22:00 по будням и в 23:00 по выходным. «И что можно назвать вечеринкой до 20:00?!» - вопрошают одни, в то время как других основательно достали звуки дрели в вечернее время. Обсудили злободневный вопрос в программе «Тема дня» на 92,8 FM.

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