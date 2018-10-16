От Московского вокзала до Мызы без пробок за полтора часа: в Нижнем Новгороде запустили городскую электричку
Обсудили плюсы и минусы нового маршрута в программе «Тема дня» на 92,8 FM
От Московского вокзала до Мызы без пробок за полтора часа: в Нижнем Новгороде запустили городскую электричкуФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С 15 октября по Нижнему Новгороду начала курсировать круглогодичная городская электричка. Она соединяет Московский вокзал и Мызу. Благодаря этому маршруту будут объединены сразу три района: Канавинский, Автозаводский и Приокский. Журналист «Комсомолки» Юлия Исаева прокатилась на утреннем поезде от вокзала до проспекта Гагарина и поделилась впечатлениями в эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!
От Московского вокзала до Мызы без пробок за полтора часа: в Нижнем Новгороде запустили городскую электричку
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