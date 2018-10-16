Лечение геморроя и анальных трещин в Нижнем Новгороде
Основная специализация Онли Клиник – это лечение недугов у мужчин и женщин в области проктологии, гинекологии, урологии.
Геморрой и анальные трещины являются одними из самых частовстречаемых заболеваний заднего прохода.
Геморрой представляет собой воспаление геморроидальных узлов, образование свищей, тромбов, тромбозов геморроидальных узлов, патологическое расширение и витиеватость геморроидальных вен (сосудов в области ануса), которые образуют скопления в области прямой кишки.
Анальные трещины – это разрывы слизистой оболочки заднего прохода, как правило, размером до 2 см.
Симтопатика геморроя и анальных трещин схожа. Это в первую очередь болевой синдром, усиливающийся при дефекации. Также выделения крови, слизи из ануса свидетельствуют о развитии заболевания. Любые неприятные ощущения могут стать тревожными признаками геморроя или анальных трещин.
Проктологическое обследование в Онли Клиник. Фото предоставлено Онли Клиник.
Особенностью лечения этих и ряда других заболеваний прямой кишки в Онли Клиник является применение безболезненного лечения, без хирургического вмешательства малоинвазивными методиками. Это легирование геморроидальных узлов латексными кольцами, склеротерапия, инфракрасное фотокоагулирование, дезартеризация, вапоризация.
По желанию пациента, при проведении обследования и лечения анального отверстия может быть применена местная анестезия с использованием препарата пропофол, то есть седация.
В Онли Клиник также ведет прием проктолог – женщина. Она и остальные врачи – проктологи Онли Клиник сделают все возможное, чтобы пациент не испытывал дискомфорт или чувство стыда.
Что бы пройти лечение геморроя или анальных трещин в Онли Клиник нужно записаться на проктологическое обследование в Онли Клиник.
Сегодня обследование в Онли Клиник стоит 1300 руб. и включает в себя осмотр, пальпацию, аноскопию, ректороманоскопию, заключение и определение лечения.
Проктологическое обследование в Онли Клиник проводится в комфортных для пациента условиях.
Пациент располагается на кушетке в удобном положении - лежа на кушетке на левом боку. Пациент одевает одноразовое белье, также его накрывают одноразовой простынкой. Рядом с обследуемым на протяжении всех манипуляций, производимых доктором – проктологом Онли Клиник, находится проктологическая медицинская сестра.
Врач - проктолог видит только область обследования. Использование аппаратной диагностики позволяет проводить демонстрацию обследуемого органа пациенту на экране монитора. Это позволяет дать полную и исчерпывающую информацию пациенту о проводимом обследовании и планируемом лечении.
Отделение проктологии в Онли Клиник использует для лечения только самые новые методики и препараты, позволяющие эффективно излечивать даже крайне тяжелые случаи проктологических заболеваний в клинических условиях.
При первом посещении проктолога пациент получает подробную информацию о стадии своего заболевания и необходимом лечении.
Осмотр у врача - проктолога. Фото предоставлено Онли Клиник.
Главные направления проктологического отделения в Онли Клиник – это лечение геморроя и анальных трещин безоперационными методами!
Если геморрой или анальная трещина имеет запущенные стадии, то доктор – проктолог принимает решение о лечении заболевания хирургическим методом.
Данное лечение также проводится в Онли Клиник во вновь открывшемся операционном отделении.
Операционный блок Онли Клиник позволяет иссекать геморрой и анальные трещины. Операции не занимают более одного дня. Больной может провести время в стационаре после операции.
Как правило, уже на следующий день пациент возвращается к своему привычному образу жизни.
Время, когда при появлении геморроя, человек вынужден был проходить лечение в стационаре, потом проходить курс реабилитации и госпитализации остался в прошлом! Сегодня лечение геморроя и анальных трещин – это безболезненный процесс, который занимает не более одного дня и никак не сказывается на качестве жизни больного.
Главное - не затягивать с визитом к врачу - проктологу при первых симптомах возникновения геморроя.
Следите за своим здоровьем. Не запускайте болезнь! Звоните прямо сейчас (831) 277-66-88 , 8-800-250-68-63 (звонок бесплатный) или записывайтесь на нашем сайте, заполнив форму записи.
Реклама