Лечение геморроя и анальных трещин в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-16T16:01:28+03:00

Центр современной медицины Онли Клиник известен жителям Нижнего Новгорода и Нижегородской области, как специализированный медцентр по лечению деликатных заболеваний

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Основная специализация Онли Клиник – это лечение недугов у мужчин и женщин в области проктологии, гинекологии, урологии.

Геморрой и анальные трещины являются одними из самых частовстречаемых заболеваний заднего прохода.

Геморрой представляет собой воспаление геморроидальных узлов, образование свищей, тромбов, тромбозов геморроидальных узлов, патологическое расширение и витиеватость геморроидальных вен (сосудов в области ануса), которые образуют скопления в области прямой кишки.

Анальные трещины – это разрывы слизистой оболочки заднего прохода, как правило, размером до 2 см.

Симтопатика геморроя и анальных трещин схожа. Это в первую очередь болевой синдром, усиливающийся при дефекации. Также выделения крови, слизи из ануса свидетельствуют о развитии заболевания. Любые неприятные ощущения могут стать тревожными признаками геморроя или анальных трещин.

Проктологическое обследование в Онли Клиник. Фото предоставлено Онли Клиник.

Особенностью лечения этих и ряда других заболеваний прямой кишки в Онли Клиник является применение безболезненного лечения, без хирургического вмешательства малоинвазивными методиками. Это легирование геморроидальных узлов латексными кольцами, склеротерапия, инфракрасное фотокоагулирование, дезартеризация, вапоризация.

По желанию пациента, при проведении обследования и лечения анального отверстия может быть применена местная анестезия с использованием препарата пропофол, то есть седация.

В Онли Клиник также ведет прием проктолог – женщина. Она и остальные врачи – проктологи Онли Клиник сделают все возможное, чтобы пациент не испытывал дискомфорт или чувство стыда.

Что бы пройти лечение геморроя или анальных трещин в Онли Клиник нужно записаться на проктологическое обследование в Онли Клиник.

Сегодня обследование в Онли Клиник стоит 1300 руб. и включает в себя осмотр, пальпацию, аноскопию, ректороманоскопию, заключение и определение лечения.

Проктологическое обследование в Онли Клиник проводится в комфортных для пациента условиях.

Пациент располагается на кушетке в удобном положении - лежа на кушетке на левом боку. Пациент одевает одноразовое белье, также его накрывают одноразовой простынкой. Рядом с обследуемым на протяжении всех манипуляций, производимых доктором – проктологом Онли Клиник, находится проктологическая медицинская сестра.

Врач - проктолог видит только область обследования. Использование аппаратной диагностики позволяет проводить демонстрацию обследуемого органа пациенту на экране монитора. Это позволяет дать полную и исчерпывающую информацию пациенту о проводимом обследовании и планируемом лечении.

Отделение проктологии в Онли Клиник использует для лечения только самые новые методики и препараты, позволяющие эффективно излечивать даже крайне тяжелые случаи проктологических заболеваний в клинических условиях.

При первом посещении проктолога пациент получает подробную информацию о стадии своего заболевания и необходимом лечении.

Осмотр у врача - проктолога. Фото предоставлено Онли Клиник.

Главные направления проктологического отделения в Онли Клиник – это лечение геморроя и анальных трещин безоперационными методами!

Если геморрой или анальная трещина имеет запущенные стадии, то доктор – проктолог принимает решение о лечении заболевания хирургическим методом.

Данное лечение также проводится в Онли Клиник во вновь открывшемся операционном отделении.

Операционный блок Онли Клиник позволяет иссекать геморрой и анальные трещины. Операции не занимают более одного дня. Больной может провести время в стационаре после операции.

Как правило, уже на следующий день пациент возвращается к своему привычному образу жизни.

Время, когда при появлении геморроя, человек вынужден был проходить лечение в стационаре, потом проходить курс реабилитации и госпитализации остался в прошлом! Сегодня лечение геморроя и анальных трещин – это безболезненный процесс, который занимает не более одного дня и никак не сказывается на качестве жизни больного.

Главное - не затягивать с визитом к врачу - проктологу при первых симптомах возникновения геморроя.

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