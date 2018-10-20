Чемпионат «Карапузы, на старт!» прошел в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-20T16:29:36+03:00

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Визг и крики раздавались по всему залу. Вот маленькая пчелка несется с воздушным шариком, а за ней со всех ног мчится мама. Чуть подальше мишка идет неспешным шагом и осматривает окрестности. То тут, то там слышны крики обеспокоенных родителей и задорный смех малышей, повсюду летают шарики, а желтый миньон надувает огромные мыльные пузыри.

Так в Нижнем Новгороде начался пятый областной чемпионат «Карапузы, на старт!». Организаторами забега юных нижегородцев стали «Комсомольская правда в Нижнем Новгороде» и ННГУ имени Н.И. Лобачевского при поддержке генерального партнера - АО «Вимм-Билль-Данн», производителя детского питания «Агуша».

Чемпионат «Карапузы, на старт!» прошел в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

С каждым годом количество участников чемпионата «Карапузы, на старит!» увеличивается. И сегодня на беговые дорожки вышли 234 ребенка вместе со своими мамами и папами. Нет-нет, родители не бегали. Их задача была правильно сориентировать ребенка, чтобы он не уполз и не убежал в другую сторону, а также мотивировать его двигаться быстрее. Получалось не всегда, поэтому некоторые участники финишировали на чужой дорожке, а некоторых и вовсе приходилось ловить за пределами спортивной площадки.

Начался чемпионат с торжественного шествия всех участников под флагом «Комсомольской правды». После чего на беговые дорожки вышли самые маленькие участники – дети от 8 месяцев до 1 года. И тут началось… не забег, а настоящее представление.

Чемпионат «Карапузы, на старт!» прошел в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ползти в нужном направлении хотелось далеко не всем, а потому мамы и папы изо всех си старались мотивировать своих крох. В ход шли ключи, пульты от телевизора, которые родители захватили с собой, машинки, соки, воздушные шарики, которых было огромное количество в нашем зале. Но самыми эффективными, по нашим наблюдениям, оказались старшие братья и сестры. Младшие дети почти всегда резво ползли за ними и одними из первых пересекали финишную прямую.

Но были те, для кого победа была не важна, главное – это внимание. Так маленькая мышка Мини никуда не спешила, несмотря на все старания мамы, зато все присутствующие смогли рассмотреть ее замечательны костюм. Да и Карлсону, видимо, сначала хотелось оценить публику. Зато потом он так припустил, что никак нем мог остановится и продолжал бегать, пока мама не поймала и не унесла на руках.

Чемпионат «Карапузы, на старт!» прошел в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Многие участники пришли в прекрасных костюмах – в забеге участвовали лисички, пчелки, клубничка, феи, принцессы, бабочки, были даже женщина-кошка и добрый молодец в русском народном костюме с мамой-русской красавицей.

Вторая возрастная группа от 1 года до 1,5 лет бежали уже быстрее, но без игрушек здесь тоже не обошлось. Бегали они уже быстрее предыдущих участников, а потому и ловить их было сложнее: кто-то бежал по диагонали, кто-то в обратную сторону. А были и те, кому особенно понравился коврик, по которому бежали, а потому они с удовольствием валялись вместо того, чтобы бежать.

Чемпионат «Карапузы, на старт!» прошел в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Костюмы участников не переставали поражать воображение. Был на старте Незнайка в большой голубой шляпе, супермены и человечки-пауки, была даже целая паучья семья.

Участники третьей возрастной группы с 1,5 до 2 лет рвались бежать еще до начала старта. Родители с трудом удерживали юных бегунов. Сложнее всего пришлось маме тройняшек (два мальчика и девочка), уследить за такой компанией получалось с трудом.

Чемпионат «Карапузы, на старт!» прошел в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Родители подросших детей уже не сильно надеялись на игрушки и шарики, а готовили участников с помощью напутствий, объясняя своим чадам, что нужно делать. Но и тут оказались те, кого больше интересовало внимание, а не результат. Так, прекрасная фея, добежав до середины, остановилась и показывала всем свое красивое платье. А вот тигренок и супермен были настолько быстрыми, что зрители не успели и глазом моргнуть, как они уже оказались на финише. А маленький рыцарь и мишутка поначалу не очень хотели бежать, но увидев, что все бегут, тоже рванули со всех ног.

Самые взрослые участники от 2 до 3 лет были и самыми быстрыми. Для многих из них дистанция в 10 метров оказалась слишком маленькой, а потому они бегали туда-сюда по несколько раз. Причем, многие их них принимали участие уже не в первый раз, а потому хорошо понимали, что нужно сделать.

Чемпионат «Карапузы, на старт!» прошел в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Костюмами тут поражали не только дети, но и их родители. На старт вышел маленький Буратино с папой котом Базилио и мамой лисой Алисой, была королева Виктория с мамой в костюме невесты и папой-женихом, также за вкусные призы боролись Фунтик, паж, хирург в халате, шапочке и специальной маске, маленький викинг с мамой-динозавром.

На этот раз мамы и папы бежали впереди детей, задавая им темп. И, похоже, забег им понравился не меньше, чем детям.

Все участники чемпионат «Карапузы, на старт!» ушли с подарками и охапкой воздушных шариков.

У всех участников "Карапузы, на старт!" есть шанс поалучить еще подарки. для этого необходимо разместить фотографии с чемпиоанта в своих социальных сетях с хэштегом #карапузынн - той, что наберет больше всего лайков или будет самое интерсной, "Комсомльская правда в Нижнем Новгороде" вручи отдельный приз.

Чемпионат «Карапузы, на старт!» прошел в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Поздравляем!

Возрастная категория 8 месяцев – 1 год

1 место – Валерия Шинина

2 место – Андрей Савин

3 место – Варвара Логозинская

Возрастная категория 1 год – 1, 5 года

1 место – Екатерина Макарова

2 место – Мария Зубкова

3 место – Мирослава Махнатова

Возрастная категория 1, 5 – 2 года

1 место – Илья Емец

2 место – Ростислав Морозов

3 место – Матвей Тарелкин