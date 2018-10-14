Нижегородские пожарные спасли из горящего дома слепых щенков

СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-14T10:01:18+03:00

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Задача пожарных не только потушить огонь, но и спасти всех живых, кто находился в этом доме. Это всегда нелегко, а от счастливых историй порой слезы на глаза наворачиваются. Так было и в начале октября.

Бригада пожарный выехала на тушение заброшенного дома.

- По прибытию к месту вызова здание было частично охвачено огнем, очень высокая температура, - написал нижегородский спасатель Максим Гурьянов, снявший очень трогательное видео.

После того, как пожар был потушен, спасатели услышали писк и стали искать источник. И оказалось, что в подполе остались маленькие щенки. Еще слепые.

- Мама, не выдержав, вынуждена покинуть деток, - рассказала Максим Гурьянов. - Она не теряла надежды и оставалась рядом.

Спасатели вынули всех щенков из сгоревшего дома. Но не стали их трогать, а стали наблюдать за собакой-мамой, которая бегала рядом. На видео видно, как обеспокоенная собака, вытянув шею, пробралась к своим щенкам и по одному отнесла в безопасное место.