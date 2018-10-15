2018-10-15T18:04:49+03:00
Общество

Нижегородские активисты выбрали новое имя для аэропорта «Стригино»

В рамках конкурса «Великие имена России» нижегородский аэропорт получит имя известного нижегородца
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородские активисты выбрали новое имя для аэропорта «Стригино»Нижегородские активисты выбрали новое имя для аэропорта «Стригино»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Недавно был объявлен всероссийский конкурс «Великие имена России», в рамках которого 45 аэропортов по всей стране получат имена известных людей. Участвует в конкурсе и Нижний Новгород, а потому нижегородцам предоставили право самим выбрать известного земляка, имя которого украсит местный аэропорт.

Нижегородцы очень активно включились в обсуждение. Приняла в нем участие и Общественная палата Нижегородской области. В понедельник, 15 октября, были организованы общественные слушания с представителями научного и культурного сообществ, бизнеса, а также общественных организаций.

Почти все участники обсуждений говорили о бренде, который можно было бы использовать для продвижения Нижнего Новгорода на международной арене. Многие предлагали имена Чкалова и Нестерова. Однако даже такие непререкаемые авторитеты некоторым показались неуместными для названия аэропорта.

- Нельзя называть аэропорт трагически погибшими людьми, - сказал председатель правления нижегородской областной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Валерий Бирюков.

А вот имя Максима Горького ни у кого из собравшихся не вызвало никаких вопросов, и многие высказывались именно за этот вариант. Однако итоги голосования, которое было проведено после слушаний, слегка удивило.

Первое место занял вовсе не Горький и не Чкалов, как ожидалось. Больше всего голосов собрал Минин, хотя его имя почти не звучало в обсуждениях.

Второе место тоже стало неожиданностью. По мнению собравшихся, нижегородский аэропорт должен носить имя Ивана Кулибина. А вот традиционные имена Горького, Чкалова и Нестерова заняли почетное третье место.

Список из пяти имен, которые набрали наибольшее количество голосов, Общественная палата Нижегородской области отправит в организационный комитет конкурса «Великие имена России». Однако это не окончательный список. Его будут формировать сами организаторы конкурса. И только после этого будет проведено общее голосование.

Напомним, официально нижегородский аэропорт не поменяет название и во всех документах будет называться «Стригино». Имя известного нижегородца станет вторым названием. Однако на здании аэропорта будет написано именно оно.

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