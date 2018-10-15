2018-10-15T16:46:12+03:00
Общество

Автомобилистов могут начать штрафовать за превышение скорости до 20 километров в час

Соответствующие изменения попросили внести нижегородские полицейские в федеральное законодательство
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Автомобилистов могут начать штрафовать за превышение скорости до 20 километров в часАвтомобилистов могут начать штрафовать за превышение скорости до 20 километров в часФото: Алексей БУЛАТОВ
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Все еще мечтаете прокатиться с ветерком по Нижнему Новгороду? Мечтайте дальше. Совсем скоро даже скорость в 79 километров в час может оказаться под запретом. А все благодаря инициативе нижегородских сотрудников ГИБДД.

- Начиная с 2013 года, когда началась автоматическая фиксация нарушений правил дорожного движения, в Нижегородской области наблюдалось неуклонное снижение ДТП. Однако в этом году снижение прекратилось, потому что началось привыкание автомобилистов к существующим правилам, - заявил на заседании постоянной комиссии гордумы по транспорту и связи начальник ОГИБДД УМВД по Нижнему Новгороду Валерий Иванов. – Теперь надо применять новые инструменты. И главный среди них – возрождение части 1 статьи 12.9 КОАП – введение штрафов за превышение скорости до 20 километров в час.

Напомним, сейчас официально разрешенная скорость в черте города 60 километров в час. Однако большинство автомобилистов норовят выжать из своего коня до 79 километров час – ведь такое превышение скорости не фиксируют ни камеры, ни сами сотрудники ГИБДД. Грех не пользоваться!

- Однако Нижний Новгород – это не Москва, где транспортные и пассажирские потоки разделены. Там большинство переходов либо надземные либо подземные. Там можно безопасно ездить хоть 90 километров в час, - напомнил Валерий Иванов. – А у нас и на проспекте Гагарина, и на проспекте Ленина – везде светофорное регулирование. Учитывая, что на многих участках есть проблемы с освещением да и светофоры могут выйти из строя из-за погодных условий, все это становится очень опасным. Поэтому я прошу депутатов городской Думы через региональное Заксобрание выйти на государственную Думу и внести изменения в федеральное законодательство. Тем более, что там есть наш депутаты. Необходимо вернуть штрафы по первой части статьи 12.9. Я думаю, благодаря этому нам удастся снизить число погибших в ДТП на 15-20%.

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