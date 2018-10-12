2018-10-12T16:46:44+03:00
Спорт

Арзамасская спортсменка Надежда Чурилова завоевала серебро на первенстве Европы по пауэрлифтингу

Соревнования прошли в Люксембурге
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Арзамасская спортсменка Надежда Чурилова завоевала серебро на первенстве Европы по пауэрлифтингу. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗАрзамасская спортсменка Надежда Чурилова завоевала серебро на первенстве Европы по пауэрлифтингу. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Арзамасская спортсменка, воспитанница СК «Знамя» Арзамасского приборостроительного завода, мастер спорта Надежда Чурилова завоевала серебряную медаль на первенстве Европы по пауэрлифтингу в дисциплине «жим». Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

- Это мое второе выступление на первенстве Европы по жиму. Я смогла выжать 127,5 килограммов, но, увы, не удалось зафиксировать вес вверху. Тем не менее я стала второй – спасибо моему тренеру Сергею Шипову и всем, кто за меня болел! – рассказала Надежда Чурилова.

Воспитанники СК «Знамя» отличились и на международном турнире по вольной борьбе памяти И. Самылина, который прошел 3-4 октября в Тольятти. В соревнованиях приняли участие более 600 участников из 15 регионов России, Казахстана, Таджикистана и Азербайджана.

Победителем турнира в своей возрастной категории стал Радислав Рузанов. Серебряные медали получили Снежана Рузанова и Денис Данилин. Бронза досталась Татьяне Сотниковой, Антону Сотникову, Максиму Колодинову, Станиславу Рузанову и Дмитрию Спирину.

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