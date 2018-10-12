Арзамасская спортсменка Надежда Чурилова завоевала серебро на первенстве Европы по пауэрлифтингу
Арзамасская спортсменка, воспитанница СК «Знамя» Арзамасского приборостроительного завода, мастер спорта Надежда Чурилова завоевала серебряную медаль на первенстве Европы по пауэрлифтингу в дисциплине «жим». Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.
- Это мое второе выступление на первенстве Европы по жиму. Я смогла выжать 127,5 килограммов, но, увы, не удалось зафиксировать вес вверху. Тем не менее я стала второй – спасибо моему тренеру Сергею Шипову и всем, кто за меня болел! – рассказала Надежда Чурилова.
Воспитанники СК «Знамя» отличились и на международном турнире по вольной борьбе памяти И. Самылина, который прошел 3-4 октября в Тольятти. В соревнованиях приняли участие более 600 участников из 15 регионов России, Казахстана, Таджикистана и Азербайджана.
Победителем турнира в своей возрастной категории стал Радислав Рузанов. Серебряные медали получили Снежана Рузанова и Денис Данилин. Бронза досталась Татьяне Сотниковой, Антону Сотникову, Максиму Колодинову, Станиславу Рузанову и Дмитрию Спирину.