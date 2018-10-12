2018-10-12T16:01:04+03:00
Общество

«Нужно искать следы преступления или опасные объекты»: Волонтеры снова собирают людей на поиски 9-летней Маши Люлиной

Девочка пропала 20 августа в Богородске
Юлия ИСАЕВА
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9-летняя Маша Люлина пропала 20 августа в Богородске9-летняя Маша Люлина пропала 20 августа в БогородскеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В ближайшую субботу, 13 октября, в Нижегородской области продолжатся поиски 9-летней Маши Люлиной. Девочка пропала 20 августа в Богородске, когда вышла погулять на детскую площадку. С тех пор Машу никто не видел, а волонтеры постоянно прочесывают территорию, но никаких следов не находят.

- Нужны люди, машины. Еще осталась большая неосмотренная территория, помогите её закрыть! Нужно искать следы преступления или опасные объекты. Необходимо формировать большие группы. Как только выпадет снег, прочёсы станут затруднены! – обратился поисково-спасательный отряд «Волонтер» к нижегородцам.

Сбор людей назначен на 10 часов утра 13 октября. Место: Богородск, улица Чернышевского, дом 40.

Одеваться нужно так, чтобы удобно было прочесывать мокрый лес. С собой рекомендуется взять воду, горячий чай или кофе и перекус. Кроме того, необходимы сменная одежда и обувь, дождевики, резиновые сапоги, фонари.

Контактное лицо - Людмила (Пума): +7 920 299 6646.

Приметы пропавшей Маши: телосложение худощавое, рост 130 см, волосы светло-русые, глаза голубые. Была одета в розовую футболку, сиреневую кепку, сиреневые трико, розовые кроссовки.

Особые приметы: сутулится. У Маши есть инвалидность – она плохо разговаривает.

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