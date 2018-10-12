СЕГОДНЯ 14:45 2018-10-12T15:15:08+03:00

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В четверг, 11 октября, был объявлен конкурс по нового выбору имени для нижегородского аэропорта «Стригино». По условиям конкурса, необходимо выбрать известного земляка. Затем будут определены самые популярные имена, после чего пройдет голосование.

Идея дать новое имя аэропорту федеральная – объявлен всероссийский конкурс «Великие имена России». Помимо нижегородского аэропорта в нем принимают участие еще 44 города, жители которых также ломают голову над звучным и запоминающимся именем.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» опросила известных нижегородцев и узнала, за кого они отдадут свой голос.

Как назвать аэропорт: нижегородцы горячо спорят, кто самый великий земляк

Валерий Чкалов

Имя великого летчика, совершившего первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер (штат Вашингтон, США), стало одним из самым популярных в нашем рейтинге.

- Чкалов, - сказала, как отрезала известный политолог Валентина Бузмакова. - Во-первых, слово яркое, звонкое, запоминающиеся. Во-вторых, Чкалов - это эпоха целая. Мне нравится его дерзкий характер, воля к жизни. Чкалов – это настоящий герой.

Согласна с ней и уполномоченный по правам человека по Нижегородской области Надежда Отделкина.

- Для нижегородского аэропорта имя великого летчика Валерия Чкалова, мне кажется, наиболее удачным выбором, - сказала «Комсомолке» Надежда Отделкина. – В Нижегородской области очень много мест, связанных с его именем. Его здесь очень любят, помнят, уважают, чтят его память. Кроме того, это некий бренд, связанный с авиацией. Для аэропорта это очень точное попадание.

Имя Валерия Чкалова считает идеальным вариантом и известный орнитолог Алексей Левашкин. После долгих раздумий имя великого летчика выбрал и ректор нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев, хотя предложил на выбор и первого автора «мертвой петли» Петра Нестерова и создателя крылатых судов Ростислава Алексеева.

Как назвать аэропорт: нижегородцы горячо спорят, кто самый великий земляк

Максим Горький

Очень многие считают, что нижегородский аэропорт должен носить имя писателя Максима Горького. Известен он не только в России и бывших союзных республиках. Имя Максима Горького хорошо знают и за рубежом. Его книги до сих пор выпускаются во всем мире огромными тиражами, а значит и нижегородский аэропорт стал бы узнаваем во всем мире.

- Нужно понимать, что имя, которое носит аэропорт, это наиболее универсальное имя, связанное с регионом, наиболее знакомое в международном смысле, - объяснила свою позицию директор Волго-Вятского филиала ГЦСИ «Арсенал» Анна Гор. - Поэтому, конечно, это должна быть не локальная история, это должны быть супергерои такие как Максим Горький. Аэропорт «Максим Горький» - это то, что считывалось бы людьми из самых разных стран.

Поддержала точку зрения Анны Гор и уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова.

- Нижний Новгород славен многими именами. Но в данном случае, мне кажется, имя Максима Горького подошло бы нашему аэропорту больше других, - рассказала Маргарита Ушакова «Комсомолке». - Этот человек прославил наш город на весь мир, его вклад в мировую сокровищницу художественной литературы сложно переоценить. Да и имя его знает каждый, от мала до велика. В 2018 году отмечается 150-летие со дня рождения Максима Горького, и назвать аэропорт в его честь, по моему мнению, будет очень символично.

Уличный художник Иван Серый, который радует нижегородцев различными миниатюрами размером с кирпич, также считает, что лучшим названием для аэропорта не придумать.

Руководитель проекта «Рождественская сторона» Александр Сериков также поддержал идею назвать нижегородский аэропорт в честь Максима Горького.

- Возвращение в город Горький – это тема тоже интересная, - сказал Александр Сериков.

Однако, по большому счету, менять название аэропорта ему бы не хотелось. По мнению Александра Серикова, «Стригино» - хорошее название, и такого названия нет ни у одного аэропорта.

Как назвать аэропорт: нижегородцы горячо спорят, кто самый великий земляк

Против всех

За то, чтобы вообще не менять название аэропорта высказалось тоже немало людей. Среди них и депутат Государственной думы Александр Курдюмов.

- В нашей стране очень много других проблем, и лучше заняться ими, а не переименованиями аэропортов. От того, что аэропорт будет называться «Водянова» или «Пушкин» он лучше работать не станет, - уверен Александр Курдюмов. – Меня устраивает название «Стригино». В крайнем случае, можно назвать «Нижний Новгород». Но я против переименования аэропорта, тем более присвоения ему чьего-то имени. Кто из нижегородцев чего достиг, кто лучше и кто хуже – вопрос спорный. Нельзя, чтобы название аэропорта кого-то раздражало. Кому-то нравится Горький, кому-то Водянова или Чкалов. А кому-то они не нравятся. Поэтому аэропорт лучше всего называть по названию места, где он расположен. У нас много, кто родился. И выбирать только по месту рождения тоже неправильно. Есть те, кто родился в Нижнем Новгороде, но любили город, а есть те, кто родился в другом городе, но очень любят Нижний Новгород. Например, Жириновский. Если нужно предложить имя человека – я за то, чтобы назвать аэропорт Жириновский.

Не кажется важным вопрос с переименованием аэропорта и председателю «Комитета против пыток» Игорю Каляпину.

- Мне не важно, как будет называться аэропорт, - ответил Игорь Каляпин «Комсомолке».

Как назвать аэропорт: нижегородцы горячо спорят, кто самый великий земляк

Борис Немцов

Вспомнили наши респонденты и о политике и бывшем губернаторе Нижегородской области Борисе Немцове. Однако единственным из всех опрошенных «Комсомолкой» за имя Бориса Немцова проголосовал руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов.

- Я хорошо помню город Горький, который был столицей военно-промышленного комплекса СССР, и во многом благодаря усилиям Бориса Немцова, город Горький из закрытого и забитого стал открытым и ярким Нижнем Новгородом.

Как назвать аэропорт: нижегородцы горячо спорят, кто самый великий земляк

Другие варианты

Однако нижегородская земля воспитала очень много известных людей, а потому в качестве имени для аэропорта предлагались и другие известные личности, которые родились в нашем городе.

- Интересный и нестандартный вариант, на мой взгляд, - основатель Нижнего Новгорода — Георгий Всеволодович. Его имя для аэропорта крайне подходит, - считает заведующая кафедрой ЮНЕСКО в ННГАСУ Татьяна Виноградова. - Дело в том, что Нижний Новгород — единственный город в России, где основатель причислен к лику святых. Он является нашим небесным покровителем. Это и аэропорт, и самолеты.

А вот член Совета молодежи при губернаторе Нижегородской области Анна Малиновская видит над аэропортом табличку с именем Козьмы Минина.

- Это определенный, как сейчас принято говорить, бренд Нижнего Новгорода, - объяснила свой выбор Анна Малиновская. - Козьма Минин - это тот человек, который ассоциируется с подвигом нижегородского ополчения.

Ректор ННГУ имени Н.И. Лобачевского Евгений Чупрунов призвал нижегородцев смотреть шире, ведь известных и достойных людей очень много.

- У нас уже достаточно много мест, связанных, скажем, с Горьким. Но есть Лобачевский — человек, которого также знает весь мир. Это может быть и Разуваев, и Девятых — великие академики, которые создали новые направления в мировой науке, - призвал подумать Евгений Чупрунов. - Вариантов у нижегородцев много. Это и выдающиеся деятели науки, и выдающиеся деятели искусства, инженеры, и так далее.

…Окончательный список из имен великих нижегородцев будет сформирован Общественной палатой Нижегородской области после общественных слушаний, которые пройдут 15 октября.