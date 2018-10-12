«Дайте мне их на воспитание»: актер Олег Тактаров поддержал футболистов Мамаева и Кокорина

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-12T13:19:58+03:00

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Известный актер и боец Олег Тактаров поддержал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Напомним, в понедельник утром игроки «Зенита» и «Краснодара» поучаствовали сразу в двух потасовках в центре Москвы, с группой молодых людей избив чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. В четверг, 12 октября, обоих футболистов арестовали на два месяца – обоим предъявлено обвинение по статье «Хулиганство».

- Дорогие друзья, все, кого это касается – футбольные союзы, клубы, просто правосудие, да и журналисты – не трогайте, пожалуйста, Кокорина с Мамаевым. Молодые ребята, тестостерон брызжет. Что этот Пак им наговорил, как подковырнул – еще неизвестно, надо еще все это дело расследовать. Я думаю, ребята исправятся, а если считаете, что им нужно точно исправиться, дайте мне их на воспитание, я их в горы свожу. Мы все когда-то были заводные, я крушил заведения и людей, пощечины им давал, когда они делали нехорошие вещи, и все это было расценено правильно. Я думаю, что в их случае тоже не все так просто. Не трогайте их. Это наша гордость все равно, - обратился к подписчикам Олег Тактаров.

olegtaktarov_official В защиту #КокоринМамаев ! Не нужно травить ребят! Что этот политик им сказал, еще не известно. Разберутся ответственные за это люди. Ребята сделают выводы #рукипрочь если вы не были в их мокасинах! (индейская мудрость)

Но большинство фанатов актера такой порыв души не оценили.

- Вы не правы! Какой пример они подают? Если бы им дали по морде, людей бы посадили! – обращает внимание sandr_chex.

- Да даже если чинуша им что то сказал, это повод стулом по башке стукнуть? Звезду поймали упыри, наказывать однозначно, – уверен olegk1105.

- Не надо защищать их, они взрослые, публичные люди и пусть отвечают за свои поступки по взрослому. А будем потакать этим выходкам, еще больше борзеть будут. Лишить всех регалий , выгнать из футбола и осудить на реальный срок, чтобы другим неповадно было, - комментирует kubaguding.

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин обвиняются по статье "Хулиганство"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я вообще ничему не удивляюсь уже, да и не может быть столько людей, которые мыслят как я, это просто ненормально, такого не бывает. «Они набросились толпой» - а вы-то чем набросились, а? Они набросились толпой, а вы набросились всей страной! Вдумайтесь в это. Вы чего их травите, вам чего, денег их надо? Жена красавица? Есть правосудие в государстве, без вас разберутся, чего вы лезете? На себя посмотрите в зеркало! – высказался актер.

olegtaktarov_official Это приложение к посту про #КокоринМамаев

Напомним, что сам Олег Тактаров с ситуацией, в которую попали футболисты, знаком не понаслышке. Причем в его случае тоже фигурировали стулья: в 2013 году Тактаров устроил погром в ресторане в родном городе Сарове в день своего рождения. Олег Николаевич возмутился, когда ему отказались сделать 20-процентную скидку по счету. Олег стал переворачивать столы, бить посуду и кидаться стульями в официантов. Закончилась эта история судебным разбирательством: 1 ноября 2013 года мировой суд Сарова приговорил именитого спортсмена к штрафу в 1500 рублей за оскорбление.