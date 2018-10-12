СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-12T10:52:48+03:00

Прогноз погоды на 13 и 14 октября в Нижнем Новгороде: пасмурно и прохладно Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 12 октября, с самого утра светит солнышко. Нижегородцы одеваются теплее, так как температура воздуха в последние дни не превышает +7 градусов. Спешим обрадовать: в выходные снова будет чуть потеплее. Но только немного.

Начало субботы может огорчить небольшим дождем. Однако к обеду он прекратится. Более того, синоптики обещают, что в течение всех выходных он больше не застанет нижегородцев врасплох. В обеденные часы в субботу ожидается до +11, ветер будет дуть северо-западный со скоростью не более трех с половиной метров в секунду. Как сообщает сервис Яндекс.Погода, температура воздуха будет ощущаться на +7.

Ночью ожидается до +7. В воскресенье, 14 октября, ветер стихнет, его практически не будет. Скорость не ускорится даже до одного метра в секунду.

В течение двух дней солнышко из-за туч так и не выглянет, все выходные будут пасмурными.

Но есть и хорошая новость: синоптики прогнозируют потепление до +16 на следующей неделе. Надеемся и ждем.