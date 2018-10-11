2018-10-11T17:24:44+03:00
Общество

Электричка свяжет Мызу и Московский вокзал

Уже с понедельника 15 октября в Нижнем Новгороде начнут курсировать городские электрички
Юлия ИСАЕВА
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С 15 октября по Нижнему Новгороду начнет курсировать круглогодичная городская электричкаС 15 октября по Нижнему Новгороду начнет курсировать круглогодичная городская электричкаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С 15 октября по Нижнему Новгороду начнет курсировать круглогодичная городская электричка. Она соединит Московский вокзал и Мызу. Благодаря этому маршруту будут объединены сразу три района: Канавинский, Автозаводский и Приокский. Более того, планируется, что поезда разгрузят поток на арзамасской и богородской трассах. Сначала по указанному маршруту будут запущены три пары поездов, а ближе к зиме добавятся еще две пары.

Данная электричка больше рассчитана на жителей отдаленных районов города Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Данная электричка больше рассчитана на жителей отдаленных районов городаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Время в пути между конечными станциями - 1 час 25 минут. Как рассказали «Комсомольской правде - Нижний Новгород» в АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», данная электричка больше рассчитана на жителей отдаленных районов города. Впервые воспользоваться таким видом транспорта смогут, например, жители ЖК «Окский берег».

- Проект очень интересный и классный. Нам и нашим соседям, которые находятся за чертой Нижнего Новгорода, он очень нравится. Всем он пойдет в плюс, - прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе жилого комплекса.

Впервые воспользоваться таким видом транспорта смогут, например, жители ЖК «Окский берег» Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Впервые воспользоваться таким видом транспорта смогут, например, жители ЖК «Окский берег»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По мнению жителей, это облегчит путь в Нижний Новгород, потому что не придется стоять в больших пробках. Однако есть один минус: сейчас платформа около ЖК «Окский берег» находится в стадии строительства, поэтому составы смогут высаживать людей только на станции «Кудьма», но добираться до нее довольно проблематично и далеко. Как только платформа будет достроена, электричка будет останавливаться и там.

Эксперты уверены - нужно время, чтобы понять, насколько проект городской электрички будет востребованным.

Сейчас платформа около ЖК «Окский берег» находится в стадии строительства, поэтому составы смогут высаживать людей только на станции «Кудьма» Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сейчас платформа около ЖК «Окский берег» находится в стадии строительства, поэтому составы смогут высаживать людей только на станции «Кудьма»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Если такой транспорт обеспечит комфорт для жителей Нижнего Новгорода и пригорода, то, безусловно, он приветствуется. В большей степени это будет в плюс жителям именно отдаленных районов, тем, кто утром едет на работу и соответственно вечером будет возвращаться домой. Огромный плюс в том, что власти пытаются создавать для жителей города и области оптимальные условия для перемещения, - поделился своим мнением заместитель председателя комитета Заксобрания по транспорту и дорожному хозяйству Леонид Гойхман.

А вот транспортный эксперт Александр Седов считает, что проект городской электрички заранее обречен.

- Пустить состав - это еще полдела. Нужно грамотно продумать его работу. Во-первых, электричка должна ходить несколько раз в день, два - это мало, это несерьезно для города-миллионника. Во-вторых, она должна охватывать пересадочные узлы, общественный транспорт, - подчеркнул Седов.

Если для движения составов будет использоваться построенная в 70-80-х годах инфраструктура, то ничего хорошего из этого не выйдет", — посчитали эксперты Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Если для движения составов будет использоваться построенная в 70-80-х годах инфраструктура, то ничего хорошего из этого не выйдет", — посчитали экспертыФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Он назвал запускаемую электричку «черновым вариантом» того, как должна выглядеть система пассажирских сообщений в структурных единицах, входящих в агломерацию. Седов добавил, что, если для движения составов будет использоваться построенная в 70-80-х годах инфраструктура, то ничего хорошего из этого не выйдет.

КОМПЕТЕНТНО

Евгений ЛАЗАРЕВ, член комиссии по транспорту и связи Думы Нижнего Новгорода:

- Это дополнительный источник транспортной структуры. Что касается пассажиропотока, то это будет по нарастающей: сначала жители должны узнать об этом транспорте и попробовать - удобно или нет. Это плюс для города в определенном смысле, это повлияет на решение проблемы с транспортом, которая в Нижнем Новгороде сейчас есть. Что касается времени: полтора часа в пути - это, конечно, минус. Наверное, решили все-таки соединить отдаленные ЖК с Нижним Новгородом, разгрузить трассу. Ой, а если в этих электричках чай и кофе будут и Wi-Fi, то будет вообще прекрасно.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

От Московского вокзала электричка будет отправляться в 6.12 и 17.10, а от проспекта Гагарина - в 17.25 и 18.53.

Стоимость билета - 28 рублей от Московского вокзала до Петряевки и 28 рублей от Петрявки до проспекта Гагарина

Расстояние между конечными станциями - 55 километров.

А КАК У НИХ

Проект «Городская электричка» несколько лет назад был внедрен в некоторых городах России. Например, в Волгограде первая линия была запущена в 1959 году, а в 2016-м появились составы повышенной комфортности с био-туалетами, климат-контролем и удобствами для перевозки инвалидов. В настоящее время волгоградская сеть насчитывает пять линий, четыре из которых являются частью внутриобластных.

По железным дорогам Калининграда сейчас курсируют рельсобусы. С 1 января рельсобусы хотели отменить в связи с нерентабельностью, но еще до наступления 2017 года маршрут был «перенесен» с городского на областной уровень. По состоянию на осень 2018 года, там уже реализованы пять маршрутов рельсобуса, которые соединяют отдаленные спальные районы и город-спутник Гурьевск с центром Калининграда.

Городская электричка есть и в Перми. Протяженность ее маршрута составляет 50 километров, составы соединяют отдаленные районы города с центром. Сейчас такой вид транспорта считается самым быстрым для поездок в центр Перми для жителей отдаленных районов.

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