Заместителем мэра Нижнего Новгорода по информационным технологиям назначен Алексей Карапузов

СЕГОДНЯ 09:05 2018-10-10T09:21:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместителем мэра Нижнего Новгорода по информационным технологиям стал Алексей Карапузов. Об этом стало известно во время первой рабочей встречи Владимира Панова с новым заместителем, которая состоялась 9 октября.

- В первую очередь, вы должны будете сопровождать уже созданные информационные системы: «Наш Нижний», «Антиснег». Кроме того, в городе нужно внедрить систему «Культурный Нижний», «Экологическую карту города» и отдельную информационную систему для взаимодействия с предпринимательским сообществом. Внутри администрации тоже много дел – это, например, автоматизация бюджета и работы КУГИ, – сказал Владимир Панов.

Кроме того, Алексей карапузов будет заниматься распространением в школах и детских садах новой системы безопасности, которая включает в себя систему распознавание лиц и оповещение родителей о том, что ребенок пришел или ушел из школы.

После того, как мэр обозначил приоритеты в работе, он предложил Алексею Карапузову выбрать себе заместителя из числа бывших конкурентов.

- Помимо вас, есть еще два кандидата, которые по моей оценке имеют достаточно высокий потенциал для работы в администрации города. Поэтому даю вам поручение провести с ними встречу и, если вы посчитаете их достаточно компетентными, возьмем их в администрацию, – распорядился Владимир Панов.

Справка КП

Алексей Карапузов родился 22 августа 1989 года. В 2011 окончил Московский институт стали и сплавов (МИСиС), факультет автоматизации и информационных технологий, получив специальность - инженер по автоматизации технологических процессов и производств. В 2014 году получил степень магистра техники и технологий по направлению «Информационные системы» в Институте Информационных Бизнес Систем НИТУ МИСиС.

Трудовую деятельность начал в городе Старый Оскол с должности начальника отдела контрольно-измерительных приборов и автоматики в строительной компании, главного инженера в управляющей компании в сфере ЖКХ. С 2013 по 2017 год – старший консультант в департаменте развития и консалтинга дивизиона ключевых заказчиков ООО «ИБС Экспертиза» в городе Москва. С апреля 2017 года – руководитель направления департамента в Фонде развития промышленности.

Имеет опыт в области консультирования по управлению информационными технологиями, а также реализации комплексных проектов создания и развития информационных систем в государственном секторе, разработке стратегий информатизации и реорганизации бизнес-процессов.

С 2013 по 2017 год является членом правления российского отделения Международной молодежной ассоциации управления проектами при «СОВНЕТ» «YoungCrewRussia». Асессор конкурса «Лучший проект года» 2016 года, проводимого НП «Ассоциация управления проектами «СОВНЕТ» по модели IPMA Project Excelence Award.