2018-10-10T16:39:38+03:00
Звезды

Сергей Безруков похвалился нижегородскими яблочками

Актер привез целую сумку красных яблок от родни из Лысково
Юлия ВАСИЛИШИНАСветлана СТРОКАН
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Сергей Безруков похвалился нижегородскими яблочками.Сергей Безруков похвалился нижегородскими яблочками.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Поездка в Нижний Новгород актера Сергея Безрукова без сомнения удалась – ведь ему удалось и блестяще сыграть в музыкальном спектакле «Хулиган. Исповедь», и побывать на выставке импрессионистов, а под конец еще и встретиться с родственниками. Как известно, отец актера Виталий Безруков родом из села Белавино Вачского района и в Нижегородской области у него много родственников.

- С осенними дарами из Нижнего Новгорода! От родни! Из Лысково! Это круто! – поделился фотографией целой охапки спелых красных яблок актер на своей странице в Instagram.

Как оказалось, яблочки приглянулись не только самому актеру, но и всем его фанатам. Меньше чем за сутки снимок набрал больше 80 тысяч лайков.

s_bezrukovs_bezrukov
С осенними дарами из Нижнего Новгорода!!!!!))) От РОДНИ!!!!!!)))) Из Лысково!!!!!!!!!!!! Это крутооооооооооооо
80918 отметок «Нравится»764 комментариевInstagram

- Дары у нас в Нижегородской области знатные, а когда они получены из родных мест да ещё и от родных людей это значит что они вдвойне приятней и вкуснее, - прокомментировал фотографию dkrylov410.

- А я всегда подозревала, что Сергей наш человек, простой, искренний, а не зазнайка какой-то! Кушайте на здоровье, Сергей Витальевич! –откликнулась natali 762402.

Эта поездка вообще получилась у актера весьма насыщенной. Всего пару дней назад он выкладывал в социальной сети снимки из Нижегородского художественного музея, где он побывал на выставке.

- Дорогие мои, хорошие! Я в Нижнем, до спектакля есть время. Побывал в художественном музее! Прекрасное собрание, основная композиция, русские импрессионисты — просто великолепно! На улице погода испортилась, а вот в музее солнце и знойное лето! — написал артист в своем инстаграме и выложил фотографию на фоне лесного пейзажа.

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