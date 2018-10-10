Отследить нижегородские автобусы в режиме онлайн: функция мониторинга общественного транспорта в гугл-картах уже доступна для гаджетов

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-10T13:14:24+03:00

Маршрутка №97 пришла вовремя, но появилась на экране только тогда, когда мы оказались внутри Фото: Светлана СТРОКАН

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«Что ж, теперь в моей жизни нет места неопределенному ожиданию - долой бесконечное дежурство на остановках в надежде увидеть ЕГО, такой долгожданный автобус», - наверняка подумал каждый, узнав об обновлении в гугл-картах. Разработчики обещали райскую жизнь в виде ежесекундного отображения городского общественного транспорта, а нижегородцы уже представляли, как простые мечты пассажира воплощаются в реальность.

По официальной информации от разработчиков, обновление уже стартовало на андроиде и IOS. А значит, с момента загрузки на телефон приложения у меня, как у активного пассажира со стажем, начинается беспечная жизнь.

Интересоваться передвижением городских автобусов мы начали в минувшие выходные. Но то ли у приложения был официальный выходной, то ли поспособствовала какая другая причина - транспорт не отображался.

Приложение отображало автобусы, но игнорировало троллейбусы и трамваиФото: Google.ru/maps

Зато с началом новой недели мистическим образом автобусы снова объявились на карте. Стоило провести маршрут от площади Горького до нашей редакции на Блохиной, и приложение предложило кучу вариантов, как добраться до пункта назначения - пешком, на автомобиле и на общественном транспорте. Выбор пал на последний.

На экране подсветились оранжевым предлагаемые маршруты - 74, Т57, Т60, Т97, Т98. Судя по цифрам справа от номеров автобусов, 97-ю маршрутку оставалось ждать 17 минут. Пусть автобуса легко отслеживался - в данную минуту он ехал у остановки «Мыза». Кстати, приложение высвечивало и время ожидания до следующих 97-х маршруток.

Судя по цифрам справа от номеров автобусов, 97-ю маршрутку оставалось ждать 17 минут. Приложение показало и где передвигается автобус в данное время — у остановки "Мыза"Фото: Google.ru/maps

За время, проведенное на остановке, удалось выяснить, что отображаются автобусы не всегда. Некоторые появлялись на карте с опозданием в несколько минут. А ожидаемый 97-й незадолго до появления на площади Горького исчез с радаров. Но стоило нам оказаться внутри автобуса, он высветился вновь.

Муниципальный автобус № 3, 95 и 71-ю маршрутку отследить не удалось. Время до прибытия высвечивалось верно, но где в данный момент находился объект - осталось загадкой. Номера автобусов не подсвечивались оранжевым и оставались белыми, нажатие на них ни к какому результату не привело.

Транспорт, не подсвеченный оранжевым, отследить не удалось. Время прибытия указано верное, но где находятся в данный момент эти автобусы и маршрутка приложение не показывалоФото: Google.ru/maps

В приложении мы также не увидели трамваев и троллейбусов, а чтобы скачать обновление, понадобилась операционная система не менее IOS 10. То есть следить за автобусами со старых моделей, например 4S, не получится.

Также и без интернета - маршруты общественного транспорта недоступны в офлайн-режиме.

Плюсы:

- можно отследить, где автобус находится в данную минуту;

- показывает время до прибытия транспорта;

- обновление простое и понятное.

Минусы:

- не работает без Интернета;

- не работает на операционных системах ниже IOS 10;

- немного тормозит;

- показывает передвижение не всех автобусов;

- не увидели троллейбусов и трамваев.